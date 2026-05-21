Muncitorii români pot alege dintre cele 298 de locuri de muncă în SEE, prin Eures România

Lucrătorii români au la dispoziție 298 de locuri de muncă oferite de către angajatorii din Spațiul Economic European (SEE), prin intermediul rețelei Eures România, informează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), într-un comunicat de presă transmis, miercuri, AGERPRES.

Cele mai multe posturi sunt disponibile în Danemarca (146) – pentru: mecanic naval, tubulator naval, măcelar dezosator carcasă porc, șef sector reproducție-fermă porcine, tehnician industrial (ucenic), fierar/confecționer metalic (ucenic) și tehnician în automatizări (ucenic).

De asemenea, în Malta sunt vacante 65 locuri de muncă (pentru: director vânzări ELV; tehnician; analist chimie control calitate; tehnician de proces), în Norvegia, alte 45 de posturi (pentru lucrător în producție – prelucrarea somonului), iar în Țările de Jos, încă 11 poziții (pentru: inspector veterinar; mecanic de asamblare.

Potrivit sursei citate, 20 de joburi vacante sunt în Germania (pentru: lucrător ajutor in podgorie; lucrător în producție – procesare produse din carne – f/b), cinci în Irlanda (pentru îngrijitor persoane), cinci în Estonia (pentru betonist) și un post în Letonia (pentru asistent științific Oncologie Pediatrică).

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă în SEE pot consulta ofertele prin accesarea site-ului ANOFM, la secțiunea dedicată Eures.