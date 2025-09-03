ANAT organizează o tabără la mare pentru copiii din programele Organizației Umanitare CONCORDIA

Vacanța de vară se termină la mare pentru 100 de copii din medii vulnerabile înscriși în programele Organizației Umanitare CONCORDIA, Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) organizând pentru ei, în perioada 4-8 septembrie, o tabără în stațiunile Jupiter și Neptun, cu activități în interiorul hotelurilor și vizite la obiective turistice din județul Constanța.

ANAT a reluat în toamna 2024 seria taberelor pentru copii defavorizați, în cadrul programului de responsabilitate socială pe care și l-a propus, și organizează periodic astfel de acțiuni, cu ajutorul membrilor săi, și în parteneriat cu instituții a căror activitate este dedicată sprijinirii copiilor, tinerilor și familiilor aflate în nevoie.

Tabăra de la mare îi are ca participanți pe copiii din programele CONCORDIA, care se vor bucura de toate facilitățile oferite oaspeților de hotelurile Recif Neptun și Tismana All Inclusive Family Club Jupiter, ambele în sistem all inclusive. Vor petrece timp în parcul de aventură Paradis Land Neptun, vor vizita orașul Constanța într-un tur pietonal cu Diana Slav (ghid de turism, fondator “Constanța la pas”), Cetatea Histria într-un tur ghidat cu Dana Bartlett (ghid de turism, agenția Travel Haus) și vor avea parte de multă distracție în atelierele organizate de La Colibe Corbu și Moara Veche.

„Organizăm cu mare bucurie o nouă tabără la mare pentru copiii cu posibilități materiale reduse și cu speranța că timpul petrecut pe litoralul românesc le dă un plus de energie pentru noul an școlar. Încercăm în fiecare an să le oferim momente frumoase și amintiri pe viață prin astfel de acțiuni la care contribuie membrii asociației”, declară Alin Burcea, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism.

“Transformăm visul în realitate, pentru acești copii, cu tabăra de la Jupiter și Neptun. Îi implicăm în activitățile de divertisment realizate de animatori la piscine, le oferim relaxare și distracție și în afara hotelurilor, astfel încât experiența taberei să fie una complexă“, declară Aurelian Marin, prim-vicepreședinte ANAT și proprietarul Paradis Hotels&Resorts, care asigură administrarea și managementul hotelurilor Recif Neptun și Tismana All Inclusive Family Club Jupiter, gazdele taberei la mare.

“Pentru copiii noștri, o tabără înseamnă mult mai mult decât câteva zile la mare – este o șansă la normalitate și la bucuria de a vedea marea, uneori, poate pentru prima dată. Suntem recunoscători și ne bucurăm să avem un parteneriat de o asemenea anvergură cu Asociația Națională a Agențiilor de Turism, care înțelege importanța implicării sociale și aduce o reală schimbare și bucurie în viețile copiilor noștri”, declară Nicoleta Golai, director adjunct CONCORDIA România.

Fondată în România în anul 1991, Organizația Umanitară CONCORDIA este o organizație neguvernamentală, independentă, dedicată sprijinirii copiilor, tinerilor și familiilor aflate în nevoie, spre o viață independentă și responsabilă. CONCORDIA derulează programe sociale și educaționale, consiliere vocațională, formare profesională, business social, dar și servicii de locuire pentru a ajuta la integrarea socio-profesională a persoanelor defavorizate. Mai multe detalii despre activitatea organizației găsiți pe site-ul www.concordia.org.ro.

Programul taberei la mare (activități în afara hotelurilor Recif Neptun și Tismana All Inclusive Family Club Jupiter, unde se vor bucura de programele de divertisment de la piscină, de plajă la malul mării):

Vineri, 5 septembrie: Parcul de aventuă Paradis Land Neptun

Sâmbătă, 6 septembrie: Situl Arheologic Histria – tur ghidat cu Dana Bartlett/Travel Haus, La Colibe Corbu și Moara Veche – atelier de făcut gogoși

Duminică, 7 septembrie: Centrul orașului Constanța – tur ghidat cu Diana Slav/fondator “Constanța la pas”