Președintele ANAT: Conflictul din Iran mută vacanțele românilor din ‘early booking’ în ‘last minute’

Conflictul din Iran a influențat comportamentul turiștilor români, determinând o orientare tot mai accentuată către rezervările ‘last minute’ și destinațiile apropiate, susține președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), Cristian Bărhălescu.

‘Este evident că s-a mutat ‘early booking’ în ‘last minute’ și fiecare turist își evaluează din scurt vacanța și vine să achiziționeze din agențiile de turism pachetele pentru săptămânile următoare sau chiar zilele următoare. Nu mai există acea predictibilitate pe care o aveam înainte de conflictul din Iran’, a declarat Cristian Bărhălescu.

Potrivit acestuia, turiștii sunt mai prudenți în alegerea vacanțelor, iar agențiile de turism resimt deja efectele prin anulări de circuite și o orientare tot mai accentuată către destinațiile din apropiere.

‘Bineînțeles că există efecte și asta se traduce în circuite anulate, într-o mai mare prudență a agențiilor de turism de a face grupuri peste un an sau peste un an și jumătate. Cu siguranță, se va vedea în sezonul următor printr-o mai mare capacitare a destinațiilor din apropiere, atât din Europa, cât și din România. Vor veni mai mulți în România, vor veni mai mulți către destinațiile din Grecia, Turcia, Italia, Spania, din proximitate, asta datorită prudenței, am putea spune, pentru că turiștii s-au văzut blocați în Orientul Mijlociu, într-o zonă considerată foarte sigură până acum două luni și jumătate’, a spus reprezentantul ANAT.

El a subliniat că turistul român va continua să călătorească atât în țară, cât și în străinătate, tendință care se va menține și în perioada următoare.

‘Turistul român consumă atât intern, cât și extern. Nu sunt consumatori doar de turism extern sau doar de turism intern. Cu siguranță se va păstra această tendință și vom vedea cum călătoresc în lume, peste tot, dar și în România. Fie că aleg să călătorească cu mașina sau cu avionul, românii optează atât pentru destinații din Europa, cât și pentru vacanțe în România’, a mai transmis președintele ANAT.

Cristian Bărhălescu a făcut aceste declarații în cadrul infoturului ‘TU redescoperi Tulcea’, organizat de ANAT în parteneriat cu OMD Municipiul Tulcea.