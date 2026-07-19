Angajaţii federali americani pot instala din nou TikTok pe dispozitivele de serviciu, după o decizie a Departamentului Justiţiei

Departamentul Justiţiei al SUA a anunţat că angajaţii federali pot descărca din nou aplicaţia TikTok pe dispozitivele de serviciu, după ce a concluzionat că interdicţia impusă în 2022 nu se mai aplică în actualele condiţii, transmite Reuters.

Interdicţia fusese introdusă din motive de securitate naţională, însă autorităţile americane consideră că restructurarea operaţiunilor TikTok din Statele Unite a modificat situaţia juridică.

Potrivit unui aviz publicat vineri, compania chineză ByteDance a finalizat, în ianuarie, transferul controlului asupra datelor utilizatorilor americani şi a operaţiunilor din SUA către societatea mixtă TikTok USDS.

Conform acordului, noua entitate va gestiona datele utilizatorilor americani, iar algoritmul de recomandare al platformei va fi testat, actualizat şi securizat în infrastructura cloud din Statele Unite a companiei Oracle, unul dintre cei trei investitori principali ai societăţii mixte.

Într-un memorandum adresat preşedintelui Donald Trump, Departamentul Justiţiei afirmă că versiunea actuală a aplicaţiei TikTok nu mai prezintă riscurile de securitate care au stat la baza interdicţiei anterioare.

Documentul precizează că agenţiile federale pot permite instalarea aplicaţiei pe dispozitivele oficiale, în funcţie de propriile politici interne şi de regulile privind utilizarea echipamentelor de serviciu.

Noua structură de acţionariat prevede că 80,1% din societatea mixtă este deţinută de investitori americani şi internaţionali, în timp ce ByteDance păstrează o participaţie minoritară de 19,9%. Departamentul Justiţiei consideră că această participaţie nu schimbă controlul efectiv asupra operaţiunilor din Statele Unite.

În aprilie 2024, Congresul american adoptase o lege care obliga ByteDance să îşi vândă operaţiunile din SUA sau să accepte interzicerea aplicaţiei, măsură confirmată ulterior de Curtea Supremă. Totuşi, administraţia Trump a ales să nu aplice această prevedere după încheierea acordului privind reorganizarea TikTok în Statele Unite.

Potrivit companiei, aproximativ 200 de milioane de americani utilizează în prezent aplicaţia TikTok.