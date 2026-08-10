Trei din cinci americani vor un control mai strict asupra companiilor de social media

Majoritatea americanilor susţin introducerea unor reguli guvernamentale mai stricte pentru companiile de social media, inclusiv verificarea vârstei pentru a limita accesul copiilor la aceste platforme, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos.

Sondajul arată că 61% dintre americani consideră că firmele de social media au nevoie de o supraveghere mai strictă. Opinia este împărtăşită de 71% dintre democraţi şi 62% dintre republicani, în timp ce sprijinul este mai redus în rândul independenţilor.

Totodată, 66% dintre respondenţi susţin adoptarea unor legi care să oblige platformele să verifice vârsta utilizatorilor pentru a împiedica accesul copiilor sub 16 ani. Măsura este susţinută de 74% dintre republicani şi 69% dintre democraţi.

Rezultatele apar într-un moment în care Meta şi YouTube, deţinut de Google, se confruntă cu presiuni juridice tot mai mari în Statele Unite în legătură cu impactul platformelor asupra minorilor. Peste zece state americane au adoptat deja legi care reglementează accesul minorilor la reţelele sociale.

Meta urmează să se confrunte miercuri cu un proces în care procurorii unor state acuză compania că şi-a conceput produsele astfel încât să creeze dependenţă în rândul tinerilor. Meta respinge acuzaţiile şi susţine că s-ar putea confrunta cu penalităţi de până la 1.400 de miliarde de dolari dacă statele vor avea câştig de cauză.

Separat, o instanţă din New Mexico a obligat joi Meta să plătească 567 de milioane de dolari într-un fond destinat sănătăţii mintale a adolescenţilor şi să modifice modul în care platformele sale funcţionează pentru utilizatorii tineri, după ce a considerat compania responsabilă pentru afectarea bunăstării copiilor.

Sondajul arată că 85% dintre americani consideră că reţelele sociale pot crea dependenţă în rândul copiilor, iar o proporţie similară crede că acestea le pot afecta sănătatea mintală.

În acelaşi timp, americanii nu resping reţelele sociale în ansamblu. Aproximativ 70% spun că timpul petrecut pe aceste platforme este distractiv, iar numai 35% afirmă că utilizarea lor le provoacă stres. În privinţa timpului petrecut online, 52% consideră că folosesc prea mult reţelele sociale în fiecare zi, în timp ce 43% nu cred că au această problemă.

Sondajul Reuters/Ipsos a fost realizat online pe 4.505 adulţi americani, în cele şase zile încheiate la 3 august, şi are o marjă de eroare de aproximativ două puncte procentuale.