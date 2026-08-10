Volkswagen îşi schimbă strategia în SUA şi pregăteşte lansarea unui pickup

Volkswagen intenţionează să îşi restructureze strategia pe piaţa americană, prin schimbări de management şi o nouă ofertă de modele, care va include şi un pick-up produs în Statele Unite, potrivit Reuters, care citează o sursă din cadrul companiei.

Marco Schubert, fost director de vânzări al mărcii premium Audi, urmează să preia conducerea operaţiunilor Volkswagen din SUA, în locul lui Kjell Gruner, care părăseşte compania. Informaţiile privind reorganizarea au fost publicate iniţial de cotidianul german Handelsblatt, iar Volkswagen a refuzat să comenteze.

Schimbarea face parte din restructurarea amplă pregătită de directorul general Oliver Blume, în contextul creşterii costurilor şi al intensificării concurenţei producătorilor chinezi. Familiile care controlează Volkswagen şi-au exprimat vineri sprijinul pentru accelerarea reorganizării grupului.

Thomas Schaefer, directorul mărcii Volkswagen, consideră că există oportunităţi importante de creştere în SUA pe segmentele pick-up-urilor şi SUV-urilor de mari dimensiuni, vehicule cu marje ridicate şi cerere puternică, pe care marca germană nu le oferă în prezent pe această piaţă.

Volkswagen intenţionează să lanseze primul său pick-up destinat pieţei americane înainte de sfârşitul deceniului, iar vehiculul ar urma să fie produs în SUA. Grupul deţine o fabrică la Chattanooga, Tennessee, unde producţia modelului electric ID.4 a fost oprită la începutul acestui an, după modificarea stimulentelor americane pentru vehicule electrice.

Pick-up-urile au reprezentat aproape 20% din vânzările de automobile din SUA anul trecut, potrivit Cox Automotive. Segmentul este dominat de Ford, General Motors şi Stellantis, iar modelele mari au avut un preţ mediu de listă de aproape 70.000 de dolari.

Volkswagen nu a decis încă dacă va dezvolta singur noul model sau împreună cu un alt constructor. Ford este considerat un posibil partener, având în vedere colaborarea existentă dintre cele două grupuri. Ford utilizează platforma electrică MEB a Volkswagen pentru modelele Explorer şi Capri produse în Germania, în timp ce Volkswagen Amarok foloseşte aceeaşi platformă cu Ford Ranger.

Volkswagen are în prezent o prezenţă relativ redusă pe piaţa auto americană, cu o cotă de aproximativ 4%.