Angajații Microsoft vor trebui să muncească de la birou timp de trei zile pe săptămână, începând din 2026

Grupul informatic american Microsoft va introduce anul următor obligația ca angajații să muncească de la birou timp de cel puțin trei zile pe săptămână, a anunțat marți compania într-o postare pe blog, transmite Reuters.

Această politică va fi introdusă în trei faze, începând cu angajații care locuiesc în apropierea sediului central al companiei la Redmond, statul Washington, urmați de angajații de la alte locații din SUA și angajații internaționali, a scris directorul de personal de la Microsoft, Amy Coleman pe blog.

Companiile au făcut trecerea la munca de acasă după pandemie pe fondul îngrijorărilor cu privire la siguranță. Cu toate acestea, unele firme din sectorul de tehnologie, inclusiv Amazon, au început să revină asupra acelor politici și acum îi obligă pe angajați să revină la birou.

Inițial, noua politică se va aplica angajaților care locuiesc la o distanță de până la 80 de kilometri de sediul central al Microsoft și care se pot aștepta să lucreze de la birou trei zile pe săptămână de la finele lunii februarie 2026, se arată în postarea de pe blogul companiei.

Microsoft a adăugat că datele și detaliile cu privire la alte locații de birouri din SUA vor fi anunțate în curând, în timp ce planificarea pentru angajații din afara SUA va începe anul următor.