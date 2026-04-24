Microsoft pregăteşte primul program voluntar de plecări din istoria sa, vizând până la 7% din angajaţii din SUA

Gigantul tehnologic Microsoft intenţionează să lanseze pentru prima dată un program voluntar de retragere pentru o parte dintre angajaţii săi din Statele Unite, într-un context marcat de schimbări majore în industrie generate de avansul inteligenţei artificiale, transmite CNBC.

Programul ar putea viza până la 7% din forţa de muncă din SUA şi este destinat angajaţilor de nivel senior director şi mai jos, ale căror vârstă şi vechime cumulate ajung la cel puţin 70,

Iniţiativa vine după ce compania a intensificat investiţiile în centre de date pentru a susţine cererea tot mai mare de servicii cloud capabile să ruleze modele de inteligenţă artificială generativă.

În acelaşi timp, sectorul software se confruntă cu presiuni semnificative, inclusiv din partea unor noi tehnologii dezvoltate de companii precum Anthropic, care pot schimba modul tradiţional de dezvoltare software.

Programul de retragere voluntară va fi disponibil o singură dată, iar angajaţii eligibili vor primi detalii începând cu 7 mai. Cei implicaţi în scheme de stimulare a vânzărilor nu vor putea participa. Potrivit datelor disponibile, Microsoft avea aproximativ 228.000 de angajaţi la nivel global în iunie 2025, dintre care circa 125.000 în SUA.

”Sperăm ca acest program să le ofere celor eligibili posibilitatea de a face acest pas în propriile condiţii, cu sprijin generos din partea companiei”, a declarat Amy Coleman, director de resurse umane al companiei.

În paralel, Microsoft schimbă şi modul în care recompensează performanţa angajaţilor, eliminând legătura directă dintre bonusurile în numerar şi acordarea de acţiuni. Astfel, managerii vor avea mai multă flexibilitate în recompensarea angajaţilor performanţi.

Compania simplifică şi procesul de evaluare, reducând opţiunile de remunerare disponibile pentru manageri de la nouă la cinci, într-un efort de eficientizare internă.