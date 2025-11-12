Anghel (FIC): Pachetele fiscale ale Guvernului nu aduc, deocamdată, mari beneficii pe zona de politici de cheltuieli publice

Guvernul a adoptat două pachete fiscale pentru redresarea deficitului bugetar, însă deocamdată nu vedem că acestea aduc mari beneficii din perspectiva reorganizării sau restructurării zonei de politici de cheltuieli publice, a declarat, marți, vicepreședintele Consiliul Investitorilor Străini (FIC), Daniel Anghel, country managing partner PwC România.

‘Deficitul bugetar a fost 9,3%, în 2024, iar discuțiile dintre Guvernul României și Comisia Europeană au agreat un pact fiscal pe șapte ani de zile, cu o țintă de deficit bugetar în acest an de 7%, ceea ce e imposibil de realizat. Noi, la acest moment, suntem undeva la 5,4% din PIB și atunci s-a ajuns la un compromis – 8,4% deficit. Vedem că acest deficit are corespondență în diferite zone, în special în mediul privat, din păcate. Deocamdată, nu vedem că pachetele aduc mari beneficii din perspectiva reorganizării sau restructurării zonei de politici de cheltuieli publice. Guvernul a adoptat două pachete fiscale pentru redresarea acestui deficit bugetar. Primul prevede măsuri care au intrat în vigoare la 1 august 2025, cât și măsuri care intră în vigoare anul viitor, la 1 ianuarie. Cel de-al doilea pachet va fi rediscutat în Parlament, deoarece sunt câteva prevederi pe care le-a adresat Curtea Constituțională, iar modificări la Codul fiscal ne așteptăm și în al doilea pachet de măsuri fiscale să intre, de asemenea, la 1 ianuarie 2026. În ce măsură vor contribui aceste două pachete fiscale la reechilibrarea economiei rămâne de văzut, pentru că deocamdată nu vedem decât o pantă descendentă după ceea ce s-a întâmplat în august’, a apreciat consultantul, la un forum economic.

În opinia lui Anghel, povara fiscală este una extrem de mare, plecând de la ‘impozitul de secol trecut’, respectiv impozitul pe cifra de afaceri, și taxa pe stâlp, ambele taxe pe investiții.

‘Deci, nici măcar n-am fost originali din perspectiva asta și cu siguranță vedem un impact extrem de negativ în investiții, pentru că ambele sunt taxe pe investiții, ceea ce într-o astfel de economie, locală, cât și la nivel global, unde competitivitatea este extrem de importantă, nu face decât să ne aducă neajunsuri. Eu sper, însă, că lucrurile vor arăta mai bine anul viitor și această volatilitate să scadă. Ne așteptăm, undeva în vara anului viitor, ca lucrurile să intre oarecum pe un făgaș mai normal’, a susținut Daniel Anghel.

Acesta a menționat, totodată, că România parcurge, la ora actuală, un test de maturitate, iar ciclul economic demarat în 2015 s-a finalizat. Vicepreședintele FIC a amintit că țara a ajuns la un nivel de convergență de 80% din media UE, care se regăsește în puterea de cumpărare, dar a avertizat că trebuie inițiat un program coerent, care să ia în calcul criteriile și stagiile și industriile pentru un plan de țară.

‘La o discuție, săptămâna trecută, cu ministrul de Finanțe spuneam că România are nevoie de un test de maturitate sau că parcurge un test de maturitate, pentru că despre asta este vorba. Ciclul economic, care a început acum zece ani de zile, undeva în 2015, din punctul meu de vedere, s-a finalizat (…) România, în ultimii 20 de ani, a crescut de la un nivel de convergență undeva de la 20 și ceva la sută până la 80% din media Uniunii Europene, ceea ce se vede și se regăsește în puterea noastră de cumpărare de la acest moment. Pe de altă parte, trebuie să vedem cum ar trebui să inițiem la acest moment un program coerent, cu o politică economică coerentă, care să ia în calcul criteriile și stagiile și industriile, care sunt industrii strategice pentru România, tocmai pentru a crea un plan de țară. Știți foarte bine că în politica de la acest moment s-ar putea ca aceste lucruri să fie ceva mai dificile, dar speranța moare ultima… Vedem că volatilitatea macroeconomică s-a accentuat din cauza deciziilor pe care le-am văzut în anul trecut, anul super-electoral, să spunem așa, care știm foarte bine că a slăbit finanțele publice și asta s-a văzut foarte ușor în creșterea economică de doar 0,8%’, a spus Anghel.

