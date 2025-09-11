ANOFM: Angajatorii oferă 34.672 de locuri de muncă, în România

Agenții economici din România oferă, în prezent, 34.672 de locuri de muncă, în timp ce angajatorii din Spațiul Economic European (SEE) pun la dispoziția lucrătorilor români, prin intermediul rețelei Eures, 248 de posturi, conform datelor centralizate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: curier (2.073); conducător auto transport rutier (1.964); agent de securitate (1.929); lucrător comercial (1.705); manipulant mărfuri (1.529); muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (1.507); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (1.352); ajutor bucătar (963); muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (840); lucrător în bucătărie (spălător vase mari) (746); ambalator manual (738) etc.

Din cele 34.672 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 2.206 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; manager în diferite domenii de activitate; specialist în diverse domenii de activitate; consilier /expert/ inspector/ referent/economist în economie generală; medic în diverse specializări etc.), 6.294 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (casier; agent servicii client; vânzător; asistent medical; lucrător gestionar etc), 6.549 pentru persoanele cu studii profesionale (conducător auto transport rutier; lucrător comercial; agent de securitate; sudor; ajutor bucătar etc.), restul de 19.623 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (curier; muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor; manipulant mărfuri; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; lucrător în bucătărie (spălător case mari etc).

Instituția precizează faptul că baza de date este dinamică, actualizându-se în timp real în funcție de locurile de muncă declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum și de numărul repartițiilor emise în vederea ocupării.

Angajatorii din Spațiul Economic European oferă, prin intermediul rețelei EURES România, 248 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Germania – 79 locuri de muncă pentru: izolator; educatoare/educatori; zugrav-tencuitor; sudor MAG; electrician; lucrător ajutor la prelucrarea metalelor; operator stivuitor; lucrator în producție – procesare produse din carne; Norvegia – 50 locuri de muncă pentru muncitor în producție – industria piscicolă; Finlanda -34 locuri de muncă pentru muncitor prefabricate elemente beton; Polonia – 35 locuri de muncă pentru: tehnician mecanic; lucrător în depozit; montator țevi industriale; coordonator montator sisteme de conducte; muncitor în construcții; Italia – 15 locuri de muncă pentru șofer autobuz; Slovenia – 15 locuri de muncă pentru lucrător asamblare auto; Austria – 8 locuri de muncă pentru: operator robot – placare cu laser; strungar universal; tehnician mecanic; tehnician electrician; operator CNC; mecanic auto; Olanda – 6 locuri de muncă pentru culegător de pere; Irlanda – trei locuri de muncă pentru: recepționer; portar; terapeut SPA; Danemarca – două locuri de muncă pentru: dulgher; zidar; Franța – un loc de muncă fizioterapeut.