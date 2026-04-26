ANPC a aplicat amenzi de peste 4,17 milioane lei, în urma controalelor din perioada 20-24 aprilie

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a desfășurat, în perioada 20-24 aprilie 2026, acțiuni de control la nivelul întregii țări, în cadrul cărora au fost verificați peste 1.300 de operatori economici, și a aplicat amenzi de peste 4,17 milioane lei.

Conform unui comunicat al ANPC, în cadrul acțiunilor de control au fost constatate neconformități, cu precădere la produsele cu grad ridicat de perisabilitate, precum cele pescărești.

În urma verificărilor efectuate, pe lângă cele 869 de amenzi, în valoare de peste 4,17 milioane lei, au fost date 611 avertismente, au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 110.000 de lei și, temporar, produse în valoare de peste 400.000 de lei și s-a dispus oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 18 operatori economici.

Principalele neconformități constatate au fost: efectuarea operațiunilor de feliere, porționare și filetare a peștelui fără autorizație; expunerea spre comercializare a produselor din pește în imediata vecinătate a produselor de cofetărie congelate (torturi); prezența acumulărilor de gheață pe peștele congelat și în ambalaj, cu apariția arsurilor de congelare și degradarea calitativă a produsului; pește proaspăt prezentând modificări organoleptice (culoare și textură); comercializarea unor produse din pește fără elemente de identificare și caracterizare; acumularea de condens în interiorul ambalajelor produselor din pește; agregate frigorifice cu depuneri consistente de reziduuri alimentare și lichid sangvinolent; lipsa afișării prețurilor și a altor informații necesare pentru consumatori; produse finite și materii prime fără elementele de identificare și caracterizare necesare stabilirii trasabilității; pavimentul într-o stare avansată de degradare, cu elemente lipsă, fisuri și acumulări consistente de murdărie; utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri aderente de impurități și murdărie.