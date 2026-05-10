ANPC: Amenzi de peste 3,4 milioane lei în urma controalelor desfășurate în perioada 4-8 mai 2026

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat, în perioada 4-8 mai 2026, acțiuni de control la nivel național pentru verificarea siguranței produselor comercializate și a condițiilor în care sunt prestate serviciile către consumatori, în urma cărora au fost aplicate amenzi de peste 3,4 milioane de lei.

Potrivit unui comunicat al ANPC, au fost controlați peste 1.300 de operatori economici, inclusiv din domeniul comercializării jucăriilor și al prestării serviciilor auto, pentru verificarea respectării prevederilor legale privind protecția consumatorilor.

În urma verificărilor efectuate, comisarii ANPC au constatat multiple neconformități, pentru care au fost aplicate următoarele sancțiuni și măsuri: 826 de amenzi contravenționale, în valoare de peste 3,4 milioane de lei; 619 avertismente; oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 140.000 de lei; oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 270.000 de lei; oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 17 operatori economici.

Valoarea totală a produselor verificate a depășit 21 milioane de lei.

Principalele neconformități constatate au fost: prestarea serviciilor în spații neautorizate sau care nu respectă condițiile legale de funcționare; depozitarea necorespunzătoare a anvelopelor, pieselor de schimb și ustensilelor; neacordarea garanției pentru manoperă și pentru piesele înlocuite; contracte incomplete și practici comerciale înșelătoare în relația cu consumatorii; absența devizelor aferente serviciilor prestate consumatorilor; întocmirea unor devize incomplete, fără menționarea tuturor informațiilor privind lucrările efectuate și costurile aferente; lipsa notelor de comandă pentru autoturismele aflate în unitățile service.

De asemenea, inspectorii ANPC au constatat lipsa afișării prețurilor și a altor informații necesare pentru consumatori, precum durata realizării lucrării, nerespectarea condițiilor igienico-sanitare și utilizarea unor proceduri neconforme sau nesigure în desfășurarea activităților de service, paviment cu acumulări de ulei și murdărie, precum și neafișarea plachetei privind Soluționarea Alternativă a Litigiilor (SAL) și a informației ‘telefonul consumatorului’.

În cazul controalelor efectuate la comercializarea jucăriilor, comisarii au identificat produse fără marcajul de conformitate CE, lipsa menționării datelor de identificare ale producătorului sau importatorului, absența traducerilor în limba română a informațiilor de pe ambalaj, neindicarea compoziției materialelor din care sunt fabricate jucăriile, lipsa instrucțiunilor, avertismentelor și recomandărilor de utilizare în limba română, precum și deficiențe de informare privind perioadele promoționale.