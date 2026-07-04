ANPC a dat amenzi de peste 4,1 milioane de lei, după ce a controlat peste 1.500 de operatori economici

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a aplicat 871 de amenzi de peste 4,1 milioane de lei în urma unor controale la peste 1.500 de operatori economici, în perioada 29 iunie – 3 iulie, în vederea verificării conformității produselor comercializate, a respectării legislației specifice domeniului alimentar și a condițiilor de prestare a serviciilor.

Potrivit unei informări a Autorității, comisarii ANPC au dat și 693 de avertismente. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 5,3 milioane de lei.

Totodată, comisarii ANPC au oprit definitiv de la comercializare anumite produse neconforme în valoare de peste 171.000 de lei, și temporar produse în valoare de peste 114.000 de lei. În același timp, a fost oprită prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 21 de operatori economici.

Principalele neconformități constatate au fost: prezența acumulărilor de gheață în ambalaje, cu apariția arsurilor de congelare și degradarea calitativă a produsului; comercializarea produselor alimentare fără elemente de identificare și caracterizare; utilizarea echipamentelor și ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri grosiere de gheață, rugină și impurități; produse de origine vegetală depreciate calitativ, cu depuneri de mucegai; întreținerea necorespunzătoare a blocului alimentar.

De asemenea, au mai fost constatate: comercializarea unor produse alimentare cu data limită de consum depășită; nerespectarea condițiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător, pentru produsele cu grad de perisabilitate ridicat (carne și produse din carne);

paviment cu depuneri grosiere de impurități, reziduuri alimentare și lichide; utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică.