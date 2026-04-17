ANPC a publicat un ghid pentru cumpărătorii de locuințe; verificarea actelor și clauzelor, esențială înainte de achiziție

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) atrage atenția că verificarea situației juridice a imobilului și a documentelor aferente este esențială înainte de semnarea unui contract de achiziție, potrivit unui ghid dedicat consumatorilor.

‘Achiziționarea unei locuințe reprezintă una dintre cele mai importante decizii financiare din viața unui consumator. În acest context, Ghidul cumpărătorului de locuințe este primul document pe care îl recomandăm tuturor consumatorilor să îl parcurgă cu atenție înainte de a lua decizia de achiziție’, susțin reprezentanții ANPC, într-un comunicat remis AGERPRES.

Conform sursei citate, ghidul constituie un instrument practic de informare și protecție, menit să ajute consumatorii să înțeleagă etapele tranzacției, să identifice riscurile și să ia decizii în deplină cunoștință de cauză.

În document se menționează că notarul public are un rol esențial în asigurarea legalității și siguranței tranzacției.

Astfel, prin activitatea sa, notarul verifică, în scopul prevenirii litigiilor, că actele nu cuprind clauze contrare legii și bunelor moravuri; solicită și oferă lămuriri părților, pentru a se convinge că acestea înțeleg conținutul și efectele actelor; verifică actele de proprietate și istoricul juridic al imobilului, existența sarcinilor, interdicțiilor și litigiilor; verifică registrele publice relevante; verifică existența documentelor administrative necesare (certificat fiscal, adeverință de la asociația de proprietari, certificat energetic etc.).

Totodată, notarul oferă consiliere juridică imparțială, redactează și autentifică actele și înscrie dreptul de proprietate în cartea funciară.

Actele autentice notariale au forță juridică sporită și pot constitui titlu executoriu.

Înainte de semnarea antecontractului, consumatorii trebuie să verifice dacă vânzătorul este proprietarul imobilului și să analizeze cu atenție extrasul de carte funciară, precum și existența ipotecilor, interdicțiilor sau litigiilor.

Antecontractul stabilește condițiile principale ale tranzacției și trebuie să includă: identificarea imobilului și a părților; prețul total; valoarea avansului și termenul pentru semnarea contractului final; modalitatea de plată; racordarea la utilități; situația juridică a imobilului; data predării locuinței etc.

Pentru locuințele aflate în fază de proiect, antecontractul trebuie încheiat în formă autentică și notat în cartea funciară, cu respectarea condițiilor legale privind avansul.

Conform ANPC, pentru a evita probleme juridice, la încheierea contractului trebuie verificată existența autorizației de construire, procesul-verbal de recepție a lucrărilor și certificatul de atestare a edificării construcției.

Totodată, antecontractul sau contractul trebuie să menționeze clar: prețul total al imobilului; suma plătită ca avans; momentul plății diferenței de preț; moneda și cursul valutar aplicabil.

În cazul locuințelor noi, cumpărătorii beneficiază de: 3 ani garanție pentru bună execuție; 10 ani garanție pentru vicii ascunse ale construcției și 2 ani garanție pentru bunurile achiziționate împreună cu locuința.

Clauze importante pentru protecția cumpărătorului sunt: restituirea avansului dacă vânzătorul nu își respectă obligațiile; posibilitatea retragerii din tranzacție în anumite condiții; penalități pentru întârzierea predării și descrierea clară a dotărilor și finisajelor.

Pe lângă prețul locuinței, pot exista onorariul notarial și TVA, tarifele de intabulare și costuri suplimentare pentru credite ipotecare.

După finalizarea tranzacției, consumatorii trebuie să verifice înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară, să obțină un duplicat al contractului autentificat, să înregistreze imobilul la autoritățile fiscale, să schimbe contractele de utilități și să anunțe asociația de proprietari, precizează sursa citată.

De asemenea, ANPC recomandă consumatorilor să solicite proiectul contractelor înainte de semnare, să citească cu atenție toate clauzele și să adreseze întrebări notarului și vânzătorului.

‘Nu semnați documente fără a le înțelege. Verificați finalizarea lucrărilor și racordarea la utilități etc. Siguranța unei tranzacții imobiliare este condiționată de o analiză minuțioasă și de verificări riguroase. Cunoașterea detaliată a tuturor aspectelor de către cumpărător, susținută de intervenția notarului public, asigură protecția juridică necesară’, se menționează în comunicat.