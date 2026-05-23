ANPC: Amenzi de peste 5,15 milioane lei în urma controalelor desfășurate în perioada 18-22 mai 2026

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat, în perioada 18-22 mai 2026, acțiuni de control la nivel național pentru verificarea siguranței produselor comercializate, în urma cărora au fost aplicate amenzi de peste 5,15 milioane de lei.

Potrivit unui comunicat al ANPC, au fost controlați peste 1.800 de operatori economici, din domeniul comercializării produselor alimentare și nealimentare.

În urma verificărilor efectuate, comisarii ANPC au constatat multiple neconformități, pentru care au fost aplicate următoarele sancțiuni și măsuri: 1.114 de amenzi contravenționale, în valoare de peste 5,15 milioane de lei; 918 avertismente; valoarea totală a produselor verificate a depășit 12 milioane de lei; oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 300.000 de lei; oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 1,1 milioane de lei; oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru nouă operatori economici.

Principalele neconformități constatate au fost: produse de origine vegetală depreciate, fără menționarea țării de origine, precum și a categoriei de calitate; comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare; produse cu adaos de grăsimi vegetale comercializate în vecinătatea produselor lactate, fără delimitare conform cerințelor legale în vigoare; prezența acumulărilor de gheață în ambalajul produselor congelate; comercializarea unor produse alimentare cu data limită de consum depășită; produse alimentare cu ambalaje depreciate.

De asemenea, inspectorii ANPC au constatat produse alimentare de origine animală (carne) cu starea termică modificată; lipsa verificării metrologice a mijloacelor de măsurare utilizate; lipsa afișării prețurilor și a altor informații necesare pentru consumatori; informarea incompletă a consumatorilor privind compoziția fibroasă a produselor textile, precum și lipsa traducerilor în limba română; lipsa menționării datelor de identificare ale producătorului sau importatorului (nume, adresă, punct de contact); neindicarea materialelor din care sunt fabricate jucăriile; inexistența instrucțiunilor, avertismentelor și recomandărilor de utilizare în limba română; deficiențe de informare, inclusiv lipsa informațiilor privind perioada promoțională.