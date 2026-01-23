ANPC: În sezonul de iarnă, informarea înseamnă siguranță

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) atenționează cu privire la principalele elemente de siguranță pe care consumatorii trebuie să le aibă în vedere în sezonul de iarnă.

Astfel, la punctele de plecare ale pârtiilor și traseelor de schi, trebuie să fie disponibile, în mod vizibil, următoarele informații: panouri de informare ale pârtiilor, care indică traseele și gradul de dificultate; reguli de conduită ale schiorilor, inclusiv cele privind utilizarea pârtiilor de schi: porțiuni impracticabile; zone care sunt sau pot deveni periculoase în funcție de condițiile meteorologice și programul zilnic de funcționare al pârtiilor, potrivit unui comunicat remis joi AGERPRES.

Totodată, trebuie să existe informații cu privire la datele meteorologice actualizate, precum: temperatura; grosimea stratului de zăpadă; viteza vântului; gradul de vizibilitate, dar și informații privind existența postului de prim ajutor pe pârtiile de schi și modul de colaborare cu echipa Salvamont care deservește zona.

Existența gardurilor sau plaselor de protecție în zonele periculoase, precum și semnalizarea clară a obstacolelor care nu pot fi îndepărtate de pe pârtii sau din zonele limitrofe trebuie de asemenea avute în vedere.

În ceea ce privește practicarea schiului, ANPC face următoarele recomandări: verificați starea echipamentului închiriat (legături, clăpari, schiuri); alegeți pârtiile adecvate nivelului de pregătire (începător, mediu, avansat); respectați regulile de comportament pe pârtie și semnalizarea; purtați echipament de protecție: cască, ochelari, mănuși; solicitați bon fiscal/factură pentru skipass, închiriere sau lecții; verificați documentul care certifică pregătirea monitorului de schi; verificați condițiile de utilizare ale skipass-ului (valabilitate, rambursare).

”Informați personalul imediat în caz de accident sau defecțiuni. Aveți dreptul la servicii sigure, pârtii întreținute și instalații funcționale”, transmite ANPC.

Pentru pentru practicarea patinajului, recomandările sunt: asigurați-vă că patinele sunt bine fixate și ascuțite corespunzător; nu intrați pe gheață dacă este aglomerat excesiv sau dacă există zone deteriorate; purtați mănuși și, pentru copii, cască de protecție; solicitați bon fiscal pentru intrare și închirierea patinelor; aveți dreptul la o gheață întreținută, curată și sigură; verificați durata sesiunii și regulile de acces afișate.

În cazul parcurilor de distracții și activităților de iarnă, comisarii pentru protecția consumatorilor sfătuiesc să se verifice existența autorizației de funcționare și să se consulte panoul de informare de la intrare.

”Citiți panoul de avertizare care trebuie să conțină: datele de identificare ale exploatantului; numerele de urgență (112, salvare, pompieri, poliție, protecția consumatorilor); harta parcului, pentru a ști unde sunt amplasate echipamentele; respectați zonele delimitate și aleile de acces; verificați condițiile de siguranță și confort – parcul trebuie să dispună de: toalete funcționale; apă curentă; iluminat adecvat, mai ales pe timp de seară; condiții de igienă corespunzătoare sezonului rece. Informați-vă despre regulile fiecărui echipament: respectați indicațiile personalului și restricțiile de vârstă, înălțime sau greutate. Nu utilizați echipamentele dacă par deteriorate sau nesupravegheate”, mai spune ANPC.