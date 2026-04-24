ANPIS a efectuat plata tuturor beneficiilor de asistență socială pentru luna martie

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), prin agențiile teritoriale, a virat toate fondurile necesare pentru plata beneficiilor de asistență socială aferente lunii martie 2026.

Astfel, conform unui comunicat al ANPIS, au fost virate: aproape 1,2 miliarde de lei pentru 3.583.161 beneficiari de alocații de stat pentru copii; peste 576 milioane de lei pentru 148.525 beneficiari de indemnizații pentru creșterea copilului; peste 55,2 milioane de lei pentru 72.611 beneficiari ai stimulentului de inserție; peste 582 milioane de lei pentru drepturile celor 965.736 de persoane cu dizabilități; peste 14 milioane de lei pentru 13.690 beneficiari de alocații lunare de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA; peste 3 milioane de lei pentru 3.614 beneficiari ai indemnizației lunare de hrană pentru persoanele cu TBC; peste 36,5 milioane de lei pentru 28.008 beneficiari ai alocației de plasament, peste 187 milioane de lei pentru 262551 beneficiari ai venitului minim de incluziune.

De asemenea, au fost virate peste 6 milioane de lei pentru 183.647 de familii vulnerabile și persoane singure, care au beneficiat de ajutor și supliment pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, aproape 4,8 milioane de lei pentru 52.786 de familii vulnerabile și persoane singure, care au beneficiat de ajutor și supliment pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, peste 1,2 milioane de lei pentru 9.686 de familii vulnerabile și persoane singure, care au beneficiat de ajutor și supliment pentru încălzirea locuinței cu energie termică, aproape 12,8 milioane de lei pentru 637.553 de persoane/familii vulnerabile, care au primit ajutor și supliment pentru încălzirea locuinței cu lemne și aproape 36 de milioane de lei pentru 718.998 de beneficiari ai tichetului de energie, acordat în baza OUG nr. 35/2025, pentru sprijinirea consumatorilor casnici aflați în situația de sărăcie energetică.