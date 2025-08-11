ANRE atrage atenția că există un pericol de manipulare a cetățenilor de către APCE

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) este și va fi deschisă consultării publice în ceea ce privește reglementările, dar niciodată nu adoptă acte de reglementare sub presiunea șantajului sau care încalcă legislația primară, susțin reprezentanții instituției, într-un comunicat remis luni AGERPRES.

‘Reglementările ANRE trebuie să respecte legislația primară. Autoritatea nu poate ‘dribla’ pe lângă lege, iar Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie (APCE) știe foarte bine acest lucru. ANRE atrage atenția asupra pericolului de manipulare a cetățenilor de bună credință de către APCE. Având în vedere valul de petiții primit de către ANRE (aproximativ 400 la număr), în urma unui demers al Asociației Prosumatorilor și a Comunităților de Energie, Autoritatea subliniază faptul că Metodologia de stabilire a regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum aparținând prosumatorilor este în acord cu prevederile art. 73 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare’, se menționează în comunicat.

Potrivit ANRE, toți petenții trebuie să înțeleagă că Ordinele Autorității urmează reglementările legislației primare și nu le pot modifica sau anula pe cele din urmă.

‘Acest lucru înseamnă că niciun număr de petiții, și nici instigarea sau organizarea valurilor de petiții pe acest subiect, nu poate avea finalitatea dorită de inițiatori, atâta timp cât legislația primară prevede un set de reguli clare pe care ANRE nu le poate modifica. ANRE este convinsă de bunele intenții ale petenților și apreciază timpul pe care aceștia îl alocă comunicării cu Autoritatea, de aceea subliniază importanța responsabilității celor care îndeamnă la astfel de demersuri publice: oamenii nu trebuie transformați în instrumente, niciodată. Iar șefii APCE știu foarte bine ce poate și ce nu poate face ANRE’, se mai precizează în document.

Pe fond, ANRE arată că pentru situația în care, într-o perioadă de facturare, cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile și livrată în rețeaua electrică de prosumator este mai mare decât energia electrică consumată de acesta din rețeaua electrică, în concordanță cu prevederile Legii energiei electrice și gazelor naturale, furnizorii de energie electrică sunt obligați ‘să reporteze în facturile prosumatorilor, în situația în care cantitatea de energie produsă și livrată în rețea este mai mare decât cantitatea de energie consumată, diferența dintre cantitatea livrată și cea consumată, prosumatorii putând utiliza cantitatea de energie reportată pe o perioadă de maximum 24 de luni de la data facturării’.

Referitor la propunerea din solicitările prosumatorilor, inclusiv prin Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie (APCE), de a se elimina din cuprinsul Metodologiei termenul de 24 de luni de la data facturării a surplusului de energie electrică produsă și livrată de prosumatori în rețeaua electrică, într-o perioadă de facturare, cu compensarea lunară între facturile de energie electrică produsă din surse regenerabile și livrată în rețeaua electrică de prosumatori cu cele de energie electrică consumată de aceștia din rețeaua electrică, într-o perioadă de facturare, ANRE menționează că ea s-ar putea realiza numai după modificarea corespunzătoare a legislației primare incidente, respectiv ale prevederilor art. 73^1 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

‘În cariera mea în administrația publică am mai fost supus unor astfel de presiuni publice. Pe vremea aceea eram prefectul județului Constanța și, printr-un număr mare de petiții, mi se cerea să ‘fentez’ legea. Nu am făcut acel lucru atunci, nu o să-l fac nici acum. Rețeta este aproximativ aceeași: se creează o așteptare publică pe un subiect fierbinte, iar mai apoi se direcționează către cel identificat ca fiind responsabil. Și atunci, ca și acum, au fost trimise sute și sute de petiții’, a declarat președintele ANRE, George Niculescu, citat în comunicat.