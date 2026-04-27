APCE propune cinci măsuri pentru reducerea facturilor la energie

O cotă redusă de TVA de 5% pentru sistemele fotovoltaice, eliminarea contribuției pentru cogenerare din facturile consumatorilor și compensarea financiară lunară a energiei livrate de prosumatori se numără printre măsurile propuse de Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România (APCE) în vederea reducerii facturilor.

‘Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România (APCE) a transmis prim-ministrului României, Ilie Bolojan, o scrisoare deschisă prin care solicită adoptarea urgentă a unui pachet de cinci măsuri concrete, capabile să reducă direct facturile de energie ale populației și companiilor chiar începând cu luna următoare. APCE salută inițiativa Guvernului privind deblocarea accesului la rețele prin filtrarea avizelor tehnice de racordare (ATR), însă atrage atenția că efectele acestei decizii se vor resimți doar pe termen mediu și lung, într-un interval estimat între 1 și 3 ani. România are nevoie, în paralel, de măsuri imediate care să reducă presiunea costurilor la energie asupra cetățenilor și mediului economic’, se arată într-un comunicat al organizației.

Astfel, APCE solicită eliminarea, prin Ordonanță de Urgență, a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, cunoscută public drept ‘taxa de cogenerare’, pe care o consideră o subvenționare mascată, regresivă și ineficientă, suportată de toți consumatorii de energie electrică din România, indiferent dacă beneficiază sau nu de sisteme centralizate de încălzire.

Totodată, APCE subliniază că această taxă nu reprezintă o obligație europeană și că, deși a fost colectată timp de peste 14 ani, nu a condus la modernizarea sau retehnologizarea sistemelor pentru care a fost instituită, fiind utilizată în principal pentru acoperirea unor cheltuieli ineficiente.

‘APCE a obținut de la Comisia Europeană un document juridic care confirmă faptul că eliminarea acestei taxe nu ar încălca legislația europeană și nu ar genera consecințe de infringement, document pe care îl punem la dispoziție’, susține sursa citată.

Pe de altă parte, asociația prosumatorilor propune aplicarea cotei reduse de TVA de 5% pentru toate componentele sistemelor fotovoltaice, inclusiv baterii, montaj și service. În numeroase state europene, precum Germania, Olanda, Austria, Croația, Irlanda, Regatul Unit și Danemarca, se aplică TVA zero sau cote reduse pentru aceste investiții, iar România trebuie să utilizeze instrumentele fiscale permise de legislația europeană pentru accelerarea tranziției energetice, a explicat APCE.

În plus, organizația cere modernizarea urgentă a legislației astfel încât cetățenii care locuiesc la blocuri să poată beneficia real de energia produsă pe acoperișurile imobilelor sau prin kituri fotovoltaice de balcon.

‘În prezent, cetățenii care locuiesc la blocuri nu pot beneficia în mod real de energia produsă pe acoperișurile imobilelor, din cauza unei legislații care favorizează exclusiv furnizorii de energie. De asemenea, românii care locuiesc la bloc sunt împiedicați de o legislație învechită să instaleze kituri fotovoltaice de balcon, care ar putea reduce semnificativ consumul diurn și facturile la energie. În Germania există deja peste un milion de astfel de kituri instalate’, se mai arată în comunicat.

APCE atrage atenția că o parte semnificativă din energia produsă de prosumatori și consumată local nu tranzitează rețelele operate de Transelectrica, însă costurile aferente continuă să fie incluse în facturile consumatorilor.

Potrivit calculelor prezentate de asociație, transportatorul național a încasat peste 46 milioane de euro în anii 2024 și 2025 pentru servicii care nu au fost prestate în mod efectiv dar au fost plătite de toți consumatorii de energie din România.

‘România are nevoie de măsuri rapide, echitabile și eficiente pentru reducerea costurilor la energie. Cetățenii și companiile nu mai pot suporta taxe ascunse, întârzieri legislative și blocaje administrative care favorizează vechi modele economice în detrimentul modernizării. APCE își exprimă întreaga disponibilitate de a participa la un dialog instituțional și tehnic cu Guvernul României pentru implementarea acestor măsuri în beneficiul tuturor românilor’, subliniază comunicatul APCE, semnat de președintele organizației, Dan Pîrșan.