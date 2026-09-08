ANSVSA intensifică verificarea blocurilor alimentare, odată cu începerea noului an școlar

Inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor efectuează o serie de controale care vizează direct blocurile alimentare din incinta creșelor, grădinițelor, școlilor (cu program normal, after-school, semi-internat sau internat), precum și operatorii economici care prestează servicii de catering pentru unitățile de învățământ, informează, luni, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Obiectivul principal al acestei campanii este prevenirea apariției episoadelor de toxiinfecții alimentare în rândul copiilor, prin verificarea riguroasă a modului în care operatorii economici din sectorul alimentar respectă normele comunitare și naționale privind siguranța alimentelor.

‘Începerea anului școlar reprezintă o perioadă de maximă responsabilitate pentru noi. Prioritatea absolută a instituției noastre este asigurarea unui mediu sigur pentru elevi, iar acest lucru presupune ca fiecare masă servită în școli, grădinițe sau prin servicii de catering să respecte cele mai riguroase standarde de igienă și siguranță alimentară. Inspectorii noștri sunt în teren nu doar pentru a aplica sancțiuni, ci mai ales pentru a preveni orice risc care ar putea pune în pericol sănătatea copiilor. Solicităm operatorilor economici din sectorul alimentar să dea dovadă de profesionalism deplin și să respecte cu strictețe legislația în vigoare’, a declarat președintele ANSVSA, Alexandru Nicole Bociu, citat în comunicatul Autorității.

Inspectorii vor monitoriza prioritar: înregistrarea sanitară veterinară – toate blocurile alimentare și unitățile de catering trebuie să dețină documente de înregistrare/autorizare sanitară veterinară valabile pentru activitățile desfășurate; verificarea stării de întreținere a spațiilor de depozitare, preparare și servire a mesei, igienizarea suprafețelor, utilajelor și a ustensilelor de lucru, precum și gestionarea deșeurilor alimentare; controlul documentelor care atestă proveniența legală a alimentelor, interzicerea utilizării produselor alimentare cu termen de valabilitate depășit (produse expirate) sau a celor care nu sunt etichetate corespunzător.

De asemenea, aceștia vor monitoriza temperaturile de depozitare pentru materiile prime perisabile, precum și asigurarea lanțului frigorific pe durata transportului preparatelor de catering către unitățile școlare și vor evalua fișele medicale ale personalului angajat, a echipamentului de protecție obligatoriu și a cunoștințelor privind bunele practici de igienă.

În situația în care vor fi identificate produse alimentare ce prezintă un risc iminent pentru sănătatea elevilor, inspectorii vor dispune, în regim de urgență, măsuri de retragere definitivă din consum a acestora, urmate de dirijarea către unități de neutralizare autorizate (incinerare).

De asemenea, în cazurile în care se constată nereguli structurale sau de igienă grave, ori dacă nu au fost remediate deficiențele dispuse la controalele anterioare, ANSVSA va aplica sancțiuni contravenționale severe (amenzi) și va proceda imediat la suspendarea temporară sau interzicerea desfășurării activității blocurilor alimentare sau a cantinelor respective.

ANSVSA solicită conducerilor unităților de învățământ o vigilență sporită în recepția produselor alimentare și în monitorizarea contractelor cu firmele de catering.