ANSVSA: Siguranța alimentelor începe cu informarea și cu decizii responsabile

Siguranța alimentelor începe cu informarea și cu decizii responsabile, afirmă președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor din România (ANSVSA), Alexandru Bociu, care sfătuiește populația să achiziționeze alimente numai din unități autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar.

‘Pentru mulți dintre noi, sărbătorile de iarnă înseamnă masă în familie, preparate tradiționale și momente pline de bucurie împreună cu cei dragi. Din păcate, în această perioadă crește și vulnerabilitatea consumatorilor în fața produselor alimentare neconforme sau comercializate ilegal, în special în mediul online, de pe rețelele de socializare. Îndemnul meu este clar: achiziționați alimente doar din unități autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor (platformele de comerț online). În spații necontrolate, nu există garanția păstrării temperaturii, fluxului de producție, condițiilor de igienă sau trasabilității. Produsele prezentate ca ‘de casă’, fără control sanitar-veterinar, pot fi preparate în garaje, bucătării improvizate sau spații greu de verificat, iar riscul contaminării cu Salmonella, Listeria sau alte microorganisme este real. Siguranța alimentelor începe cu informarea și cu decizii responsabile’, a declarat, pentru AGERPRES, Alexandru Bociu.

Pentru a sprijini consumatorii în această perioadă, ANSVSA a transmis o serie de recomandări și avertizări și a lansat Ghidul de cumpărături responsabile, un set de recomandări practice privind alegerea alimentelor în condiții de siguranță. Aceste materiale sunt disponibile pe paginile oficiale de Facebook și TikTok ale instituției, precum și pe site-ul ANSVSA.

Totodată, președintele ANSVSA reamintește că orice consumator poate verifica dacă o unitate comercială este autorizată sanitar-veterinar prin accesarea bazei de date publicate pe site-ul instituției.

‘Avem o bază de date cu toate unitățile autorizate și înregistrate sanitar-veterinar din România. Consumatorii pot căuta după denumirea unității, localitatea sau codul de autorizare. În plus, la fața locului, orice unitate autorizată trebuie să afișeze vizibil documentul de înregistrare sau autorizare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor. Dacă acest document lipsește sau refuză să vi-l arate, este un semnal de alarmă major. În piețe și târguri, comercianții trebuie să aibă documente de proveniență pentru fiecare produs – nu ezitați să le cereți!’, a transmis acesta.

În privința comercializării ilegale a cărnii de porc fără control sanitar-veterinar, Bociu a precizat că sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare sunt semnificative, amenzile putând ajunge și la 50.000 de lei pentru persoane juridice.

‘Legislația este fermă: comercializarea cărnii de porc și a produselor din carne de porc fără control sanitar-veterinar este interzisă, inclusiv vânzarea din gospodării, pe grupuri de social media sau prin anunțuri online. Concret, amenzile variază între 5.000 și 10.000 de lei pentru persoane fizice și pot ajunge la 50.000 de lei pentru persoane juridice. În cazuri grave, pot interveni și organele judiciare. În cazul în care comercializarea ilegală duce la îmbolnăvirea consumatorilor, vorbim despre răspundere penală, cu posibilitatea de a primi pedepse cu închisoarea. Aceste măsuri nu sunt formale – ele sunt esențiale pentru protejarea sănătății consumatorilor și pentru prevenirea răspândirii pestei porcine africane. Virusul a avut și are un impact major asupra crescătorilor din România și nu ne permitem imprudențe’, a subliniat el.

Referindu-se la sacrificarea porcilor în gospodării, președintele ANSVSA atenționează asupra riscurilor asociate consumului de carne netestată.

‘Trichineloza este o boală gravă, iar riscul de îmbolnăvire este ridicat. Testarea este obligatorie și reprezintă singura garanție că vom consuma o carne sigură. Îi rog pe toți cei care sacrifică porci în gospodărie să nu consume carne fără examinarea trichineloscopică în laboratoarele sanitar-veterinare autorizate. Nu vorbim despre o simplă formalitate – ci despre o măsură vitală pentru sănătatea oamenilor. Cazurile severe de trichineloză pot duce la spitalizare și complicații dramatice. Simptomele includ febră foarte mare, dureri musculare severe, umflături ale feței și, în cazurile grave, pot apărea probleme cardiace și neurologice care pun viața în pericol. Nicio masă tradițională nu merită asumarea acestui risc. Vreau să subliniez că testarea este una rapidă. Examinarea probei durează doar câteva minute și poate fi efectuată în laboratoarele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din fiecare județ. Această verificare aparent simplă vă poate proteja sănătatea dumneavoastră și a familiei’, a adăugat oficialul ANSVSA.

În ceea ce privește diferențele dintre carnea provenită din comerț și cea din gospodării, Bociu a subliniat că nivelul de siguranță este același atunci când sunt respectate toate procedurile legale.

‘Diferența esențială este gradul de supraveghere și control. Carnea din comerț – de la ferme autorizate și abatoare – trece prin multiple niveluri de control: inspecție ante-mortem și post-mortem, testare pentru trichineloză, verificarea reziduurilor de medicamente, etichetare completă cu trasabilitate. Aveți garanția unui sistem complet de siguranță. Problema apare când oamenii ocolesc testarea sau comercializează carne din gospodărie fără control – aici riscurile sunt foarte mari. Carnea ‘de la țară’ nu este automat mai sigură decât cea din comerț – siguranța vine din respectarea procedurilor, nu din originea produsului’, a menționat șeful Autorității.

În contextul pregătirilor pentru sărbători, inspectorii ANSVSA au intensificat controalele la nivel național, atât în piețe și târguri, cât și în unități de procesare, depozitare și comercializare.

‘În această perioadă se desfășoară acțiuni de control intensificate, în mod coordonat, în: piețe agroalimentare, târguri tradiționale, târguri de Crăciun, unități de procesare, depozitare și comercializare, zonele unde se sacrifică porci. Verificăm tot: etichete, documente de proveniență, temperaturi, condiții de igienă, trasabilitate, modul în care este respectată legislația în vigoare și cerințele sanitar-veterinare. Ne asigurăm că produsele puse pe piață sunt sigure și conforme’, a adăugat Alexandru Bociu.

În paralel, controalele au în vedere și prevenirea risipei alimentare.

‘Am transmis comercianților recomandări privind etichetarea corectă, gestionarea stocurilor și donarea alimentelor încă sigure consumului către ONG-uri sau bănci pentru alimente, conform legislației. Obiectivul nostru este clar: să protejăm sănătatea publică, să prevenim riscurile alimentare și să garantăm un comerț corect pentru cetățeni’, a mai transmis șeful ANSVSA.

Potrivit președintelui ANSVSA, cele mai frecvente probleme constatate sunt legate de etichetarea incorectă, nerespectarea temperaturilor de depozitare, absența documentelor de proveniență și condiții necorespunzătoare de igienă.

În concluzie, Bociu reiterează apelul către consumatori de a cumpăra alimente doar din locuri autorizate și de a semnala eventualele nereguli.

‘Noi nu dorim să îngreunăm accesul la produse tradiționale, dimpotrivă: lucrăm pentru ca acestea să fie sigure, legale și conforme. Faceți alegeri responsabile, informați-vă, cumpărați din surse autorizate și nu ezitați să cereți documente sau explicații. Vreau să subliniez că tradițiile culinare românești sunt valoroase și le susținem – dar ele trebuie să meargă mână în mână cu siguranța alimentară. Puteți avea și masa tradițională perfectă și sănătatea protejată – cele două nu se exclud’, a adăugat el.

În cazul constatării unor neconformități, acestea pot fi sesizate instituției prin linia gratuită de Call Center 0800.826.787 sau la adresa de email [email protected]. Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor este de 48 de ore.

Potrivit datelor ANSVSA, în perioada similară a anului trecut, inspectorii ANSVSA au aplicat sancțiuni în valoare totală de 9.617.058 de lei și au retras de la comercializare 1.959 de tone de produse alimentare neconforme.