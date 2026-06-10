Băncile europene vor reguli mai simple pentru a spori finanțarea economiei

Europa se confruntă cu adâncirea deficitului anual de investiții de 1.400 miliarde de euro (1.620 miliarde de dolari), ce riscă să întârzie obiectivele sale economice, inclusiv tranziția energetică, a avertizat marți Federația bancară europeană (EBF), care a cerut reglementări mai simple pentru a ajuta băncile să finanțeze creșterea, transmite Reuters.

Cifra a fost revizuită în creștere, de la o estimare anterioară de 800 miliarde de euro în 2024 și 1.200 miliarde de euro în 2025, și se bazează pe analiza firmei de consultanță Oliver Wyman întocmită la solicitarea EBF.

Federația susține că deficitul de investiții reflectă sporirea necesităților de finanțare în zone cum ar fi energia, apărarea, digitalizarea și capacitatea industrială. În Europa, băncile furnizează aproximativ 65% din finanțarea către economia reală, mult mai mult decât în SUA. Cadrul de reglementare constrânge creditarea, susțin băncile europene, care fac presiune pentru schimbări.

În iulie ar urma să fie publicată o evaluare a Comisiei Europene privind competitivitatea sectorului bancar, iar propunerile legislative vor urma probabil în 2027.

Franța și Germania au cerut Executivului comunitar să devanseze prezentarea ‘unui pachet ambițios de simplificare a serviciilor financiare’, care să facă regulile mai ușor de parcurs și mai puțin împovărătoare.

Deja autoritățile de reglementare au indicat că vor lua o serie de decizii. În aprilie, Autoritatea Bancară Europeană (EBA) a anunțat măsuri de simplificare a convergenței raportării și reducerea poverii asupra băncilor.

De asemenea, BCE a propus în decembrie simplificarea normelor, deși fără a atenua cerințele totale de capital, ceea ce a provocat critici din partea băncilor. Acestea se plâng de mult timp că supervizarea a devenit împovărătoare.

Unele țări, în special SUA, reduc reglementările și atenuează cerințele de capital, pentru a sprijini creșterea, scrie Reuters.

EBF a cerut o simplificare direcționată, îmbunătățirea coordonării în rândul autorităților de reglementare, în timp ce sunt prezervate măsurile de protecție post-criză.

Cu încă 150 miliarde de euro, băncile ar putea ținti aproximativ 20% din necesitățile suplimentare de finanțare ale Europei, susține EBF. O reducere de 1% a cerințelor de capital CET1 capital ar elibera 95 miliarde de euro.

De asemenea, EBF a cerut progrese mai rapide în întărirea piețelor de capital și finalizarea uniunii bancare, inclusiv schema comună de garantare a depozitelor.