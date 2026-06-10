Anthropic a lansat modelul de inteligenţă artificială Claude Fable 5, la doar două luni după prezentarea restrânsă a controversatului Mythos

Anthropic a lansat public modelul de inteligenţă artificială Claude Fable 5, la doar două luni după prezentarea restrânsă a controversatului model Mythos, care a atras atenţia Wall Street şi a autorităţilor americane prin capacitatea sa avansată de identificare a vulnerabilităţilor informatice, transmite CNBC.

Compania susţine că noul model oferă aceeaşi putere de procesare, dar include mecanisme suplimentare de siguranţă pentru a preveni utilizările periculoase.

Anthropic a anunţat marţi că modelul Claude Fable 5 va fi disponibil pentru clienţii corporate şi pentru abonaţii plătitori, marcând prima lansare la scară largă a unei tehnologii din aceeaşi clasă cu Mythos.

În aprilie, compania lansase Mythos doar pentru un grup restrâns de organizaţii, invocând riscurile pe care modelul le-ar putea genera în domenii precum securitatea cibernetică. Sistemul s-a remarcat prin abilitatea de a descoperi rapid vulnerabilităţi software, provocând reacţii puternice atât pe Wall Street, cât şi în rândul autorităţilor de reglementare.

Potrivit Anthropic, Claude Fable 5 oferă performanţe excepţionale în programare, analiză şi activităţi bazate pe cunoaştere, depăşind cu peste 10% modelul Claude Opus 4.8 pe anumite teste de referinţă.

Compania afirmă că lansarea publică a fost posibilă datorită unor noi filtre şi sisteme de protecţie. Dacă utilizatorii solicită informaţii considerate periculoase, de exemplu instrucţiuni pentru producerea unor substanţe toxice sau pentru atacuri informatice, modelul blochează răspunsul şi transferă cererea către o versiune mai restrictivă a sistemului.

În paralel, Anthropic a lansat şi Claude Mythos 5, o versiune actualizată a modelului original, destinată unor utilizatori specializaţi şi care beneficiază de mai puţine restricţii în anumite domenii.

Anunţul vine într-un moment important pentru companie. Anthropic a confirmat recent că a depus confidenţial documentele necesare pentru listarea la bursă în Statele Unite şi se pregăteşte pentru una dintre cele mai mari oferte publice iniţiale din sectorul inteligenţei artificiale.

Compania susţine că ritmul său de creştere este exploziv. Veniturile anuale estimate au urcat la aproximativ 47 de miliarde de dolari, faţă de circa 10 miliarde de dolari anul trecut, iar ultima rundă de finanţare a evaluat Anthropic la aproximativ 965 de miliarde de dolari.

Concurenţa din industrie se intensifică. OpenAI a depus la rândul său documentaţia pentru listarea la bursă, iar SpaceX şi compania de inteligenţă artificială xAI se pregătesc pentru o ofertă publică de amploare.

Claude Fable 5 va fi şi unul dintre cele mai scumpe produse ale Anthropic. Compania va percepe 10 dolari pentru un milion de tokenuri de intrare şi 50 de dolari pentru un milion de tokenuri generate, adică de două ori mai mult decât în cazul modelului Claude Opus 4.8.

Reprezentanţii Anthropic susţin însă că utilizatorii sunt interesaţi mai ales de productivitate şi precizie, iar modelele mai performante oferă un randament superior investiţiei, chiar dacă preţul este mai ridicat.