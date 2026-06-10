Arhitecta care învață inteligența artificială să proiecteze cu eficiență și creativitate

Pe o piață în care majoritatea antreprenorilor reduc investițiile și pun planurile pe pauză, Monica Crețu a ales direcția opusă. Fondatoarea biroului de arhitectură Hertz Studio a lansat AIDDA, un startup tech care aduce inteligența artificială în procesul de proiectare, și a obținut pentru el o finanțare europeană de 50.000 de euro.

Monica Crețu jonglează acum cu două businessuri care, la prima vedere, par diferite. Hertz Studio este biroul ei de arhitectură, care a închis 2025 cu afaceri de 150.000 de euro. AIDDA este startup-ul tech pe care l-a clădit în zona arhitecturii și pe care l-a finanțat cu un grant european de 50.000 de euro. Două proiecte, două viteze, dar același punct de plecare: convingerea că meseria de arhitect se mută, încet, dinspre creion către date.

AIDDA este, în esență, un asistent inteligent care transformă o idee brută într-o imagine de proiect, fie că vorbim de fațade sau de interioare. Clientul vine cu o viziune și pleacă cu o serie de variante vizuale pe care arhitectul le poate rafina împreună cu el. Pentru Monica Crețu, însă, AIDDA nu este o joacă cu tehnologia, ci o mișcare de poziționare. Ea vede un decalaj care, în opinia ei, definește în acest moment piața românească de arhitectură: „În Europa de Vest, integrarea AI în procesul de proiectare avansează rapid, în timp ce în România adopția este mai lentă. Tocmai de aceea, considerăm că există o oportunitate clară de poziționare în această direcție”, afirmă antreprenoarea.

Decalajul nu este doar o impresie. Antreprenoarea îl simte direct la discuțiile cu clienții, care nu mai vin pur și simplu cu o comandă, ci cu întrebări. „Observăm o schimbare importantă: crește cererea pentru servicii de tip analiză și planificare – studii de soluție sau «discovery brief» – care ajută clienții să ia decizii informate înainte de a investi”, explică Monica Crețu.

Aici se închide cercul: tocmai în zona de planificare, unde clientul caută claritate înainte de a băga banii în șantier, AIDDA își găsește terenul. Totuși, terenul nu este deloc neted. „Piața de arhitectură este într-un moment selectiv și precaut. Dezvoltatorii sunt mai reticenți, costurile sunt în creștere, iar incertitudinea legislativă afectează ritmul investițiilor”, spune fondatoarea Hertz Studio. Acest lucru însă nu se vede în businessul antreprenoarei, prudența din piață afectând și Hertz Studio. Cu toate acestea, biroul a înregistrat cele mai bune rezultate de până acum. Cifrele spun, pe scurt, povestea: biroul a urcat de la 95.000 de euro afaceri în 2024 la 150.000 de euro în 2025, adică a înregistrat o creștere de aproape 60%.

Redesenarea businessului

Înainte ca biroul să prindă viteza de astăzi, Monica Crețu a trecut printr-un moment care i-a clătinat ambele lumi: cel mai mare proiect din portofoliu s-a blocat exact atunci când ea a avut un accident și a fost nevoită să predea, peste noapte, o bună parte din responsabilități echipei. „Într-un birou de dimensiuni similare, fondatorul joacă multe roluri, deci a fost în primul rând un test de încredere, dar și un punct de inflexiune care a consolidat relația personală și profesională dintre noi și ne-a ajutat să continuăm în aceeași formulă până în prezent”, afirmă fondatoarea Hertz Studio. Episodul a rămas un fel de „examen practic” al companiei, iar rezultatul se vede astăzi în felul în care lucrează oamenii. Echipa Hertz Studio numără șapte arhitecți, dintre care doi angajați și restul colaboratori permanenți. Prin parteneriatul cu Picktwo Studio, biroul lucrează într-o formație extinsă de aproximativ 35 de persoane, specializate în arhitectură și design interior.

Toată această recalibrare a permis continuarea dezvoltării în condițiile în care, spune Monica Crețu, ultimii doi ani au fost marcați de blocaje de tot felul: „În 2024 și 2025, principalele provocări au venit din contextul extern: volatilitatea pieței imobiliare, creșterea costurilor și blocajele administrative, în special în zona de autorizare. Acestea au generat întârzieri în luarea deciziilor de către clienți și perioade fără cash flow stabil, ceea ce este dificil de gestionat într-un business creativ, unde resursa principală este timpul echipei.” Rețeta succesului într-un asemenea mediul atât de provocator? Un portofoliu mai larg, relații vechi care s-au consolidat și un pas făcut dinspre proiectare pură către consultanță. „Principalii factori care au contribuit la creștere în 2025 au fost diversificarea portofoliului, în special în zona HoReCa, consolidarea relațiilor cu clienți existenți și parteneri, parteneriate noi pentru proiecte integrate de arhitectură și design interior și poziționarea pe proiecte cu componentă strategică, nu doar de proiectare”, explică antreprenoarea.

Pentru 2026, planul nu este să crească brusc, ci sănătos. Astfel, în următoarele șase luni, biroul are bugetate investiții de aproximativ 35.000-40.000 de euro, direcționate către dezvoltarea echipei, optimizarea proceselor și integrarea tehnologiei în activitatea operațională. Pe scurt, banii urmează să fie turnați în fundația businessului.