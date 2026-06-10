SUA: Exporturile record au ajutat la reducerea deficitului comercial în aprilie

Deficitul comercial al SUA s-a redus în aprilie, exporturile atingând un nivel record, iar dacă tendința va continua, comerțul va contribui la expansiunea primei economii mondiale în acest trimestru, transmite Reuters.

Deficitul comercial mai mic, care a fost raportat marți de Departamentul Comerțului din SUA, reflectă parțial prețurile mai ridicate la energie, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. În aprilie, exporturile de petrol au atins un nivel ridicat record.

‘Vestea bună este că situația comerțului devine mai echilibrată la începutul trimestrului doi, taxele vamale menținând redusă creșterea importurilor, comparativ cu soliditatea surprinzătoare a exporturilor, dar vestea proastă este că avansul exporturilor pare incert, cea mai mare parte fiind rezultatul prețurilor mai ridicate la energie, în urma conflictului din Iran’, a apreciat Christopher Rupkey, economist șef la FWDBONDS.

Deficitul comercial s-a contractat cu 1,2% în aprilie, la 55,9 miliarde de dolari, în timp ce datele din martie au fost revizuite în scădere, indicând un deficit de 56,6 miliarde de dolari, față de un nivel de 60,3 miliarde de dolari raportat inițial.

Economiștii intervievați de Reuters se așteptau la un deficit comercial de 56,1 miliarde de dolari.

Exporturile au crescut cu 2,6% în aprilie, la nivelul ridicat record 327,1 miliarde de dolari. Exporturile de mărfuri au urcat cu 4,1%, la nivelul record de 221,3 miliarde de dolari. Exporturile de materii prime și produse industriale, care includ petrolul, au atins, de asemenea, un nivel ridicat record. SUA sunt un exportator net de petrol.

Importurile s-au majorat cu 2% în aprilie, la 383 miliarde de dolari. Importurile de mărfuri au crescut cu 2,1%, la 304,9 miliarde de dolari.

Deficitul comercial de mărfuri pe relația cu China a scăzut cu 2,6 miliarde de dolari, la 12 miliarde de dolari, înregistrându-se scăderi atât la exporturi cât și la importuri. Statele Unite înregistrează deficit comercial de mărfuri pe relația cu Taiwan, Vietnam, Mexic, Uniunea Europeană, Canada, Coreea de Sud și alte state.

Președintele Donald Trump a impus taxe vamale partenerilor comerciali, citând deficitele comerciale.