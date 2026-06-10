Comisia impune Meta măsuri pentru a menține accesul liber la WhatsApp pentru asistenții digitali concurenți

Comisia Europeană a dispus ca Meta să restabilească accesul liber la WhatsApp pentru asistenții digitali de uz general concurenți și să îl mențină până la sfârșitul investigației antitrust a Executivului comunitar.

‘Acest lucru va preveni prejudicierea gravă și ireparabilă a concurenței pe această piață în creștere prin comportamentul Meta, care, la prima vedere, încalcă normele UE în materie de concurență’, a indicat marți Executivul comunitar, într-un comunicat.

În decembrie 2025, Comisia a deschis o investigație antitrust cu privire la noua politică a companiei Meta de blocare a accesului furnizorilor de IA, alții decât Meta AI, la WhatsApp. În februarie 2026, Executivul comunitar a emis o comunicare privind obiecțiunile în care a concluzionat, cu titlu preliminar, că s-ar putea să fie necesare măsuri provizorii pentru a preveni cauzarea unui prejudiciu grav și ireparabil pe piață ca urmare a modificării politicii companiei Meta. În aprilie 2026, Comisia a emis o comunicare privind obiecțiunile suplimentară, anunțându-și intenția de a dispune ca Meta să restabilească accesul asistenților digitali ai terților la WhatsApp.

‘Decizia de marți concluzionează că se justifică luarea unor măsuri provizorii pentru a preveni prejudicierea gravă și ireparabilă a concurenței pe piața în creștere a asistenților digitali de uz general. Această concluzie are la bază mai multe constatări. Cu WhatsApp, Meta a deținut, la prima vedere, o poziție dominantă pe piața SEE (Spațiul Economic European) a aplicațiilor de comunicare destinate consumatorilor, cel puțin din ianuarie 2023. Meta a abuzat, la prima vedere, de această poziție dominantă, împiedicând asistenții digitali de uz general concurenți să utilizeze interfața de programare a aplicațiilor WhatsApp for Business. La 15 octombrie 2025, Meta a introdus o nouă politică, interzicând accesul la interfața de programare a aplicațiilor WhatsApp for Business al asistenților digitali de uz general ai terților. Prin urmare, numai asistentul digital al Meta, Meta AI, a rămas accesibil pe WhatsApp. Comisia a concluzionat că, la prima vedere, aceasta constituia un refuz de a acorda acces la o infrastructură dezvoltată pentru terți și deschisă anterior acestora. După o revizuire a politicii, la 4 martie 2026, Meta a acceptat din nou pe WhatsApp asistenți digitali de uz general ai terților, dar a perceput o taxă care, la prima vedere, este echivalentă în practică cu interdicția anterioară de acces’, se menționează în comunicat.

Comisia Europeană consideră că este urgent nevoie să se prevină riscul unor prejudicii grave pentru structura concurențială de pe piața în creștere a asistenților digitali de uz general. Modificarea politicii Meta riscă să afecteze concurența într-un moment esențial pentru dezvoltarea acestei piețe, în care un actor mai mic și firme nou-intrate pot contesta marii operatori tradiționali.

Decizia de marți obligă Meta să reinstituie accesul asistenților digitali de uz general ai terților la interfața de programare a aplicațiilor WhatsApp for Business în aceiași termeni și în aceleași condiții care erau în vigoare înainte de 15 octombrie 2025, când un astfel de acces era cu precădere gratuit pentru toți acești asistenți digitali. Meta trebuie să mențină accesul în termenii și condițiile respective până la adoptarea de către Comisie a unei decizii finale cu privire la acest caz. Acest lucru este necesar pentru a asigura eficacitatea competențelor Comisiei de asigurare a respectării legislației în materie de concurență și a oricărei decizii finale a Comisiei privind legalitatea comportamentului Meta. Meta trebuie să se conformeze acestor măsuri în termen de 5 zile lucrătoare.

Investigația cu privire la fondul tuturor părților cazului este încă în desfășurare, a indicat Executivul comunitar.

Meta, care are sediul în SUA, este o companie multinațională din domeniul tehnologiei. Produsele sale emblematice sunt rețelele sale sociale, cum ar fi Facebook și Instagram, și aplicațiile de comunicare pentru consumatori, cum ar fi WhatsApp și Messenger. Aceasta furnizează, de asemenea, servicii de publicitate online și produse de realitate virtuală și augmentată. Meta oferă un asistent digital de uz general, Meta AI.

Interfața de programare a aplicațiilor WhatsApp for Business este interfața prin care întreprinderile își conectează propriile sisteme la WhatsApp. Întreprinderile care doresc să utilizeze WhatsApp pentru a interacționa cu clienții fac obiectul condițiilor de utilizare a WhatsApp și al condițiilor de utilizare a WhatsApp Business Solution. Înainte de 15 octombrie 2025, acestea nu prevedeau nicio limitare pentru asistenții digitali de uz general ai terților.

Articolul 102 din TFUE și articolul 54 din Acordul privind SEE interzic abuzul de poziție dominantă care poate afecta comerțul și poate împiedica sau restrânge concurența în cadrul pieței unice. Punerea în aplicare a articolului 102 din TFUE este stabilită în Regulamentul 1/2003.

În temeiul articolului 8 alineatul (1) din Regulamentul 1/2003, pot fi impuse măsuri provizorii în cazul în care, la prima vedere, există o încălcare a normelor dreptului concurenței, precum și o nevoie urgentă de măsuri de protecție din cauza existenței unui risc de prejudiciu grav și ireparabil pentru concurență. Aceasta este a doua decizie de instituire a unor măsuri provizorii în temeiul Regulamentului 1/2003, în urma deciziei referitoare la măsura provizorie în ceea ce privește Broadcom din 2009.

Comisia poate aplica amenzi unei societăți în cazul în care, în mod intenționat sau din neglijență, aceasta încalcă decizia prin care se dispun măsuri provizorii. Amenda nu depășește 10% din cifra de afaceri totală din exercițiul financiar care precedă încălcarea. În plus, pentru a impune respectarea deciziei prin care se dispun măsuri provizorii, Comisia poate aplica penalități cu titlu cominatoriu zilnice care nu depășesc 5% din cifra de afaceri zilnică medie din exercițiul financiar care precedă încălcarea.

Nu există un termen legal pentru încheierea unei investigații antitrust. Durata unei investigații antitrust depinde de o serie de factori, printre care complexitatea cazului, măsura în care întreprinderea în cauză cooperează cu Comisia și exercitarea de către părți a dreptului la apărare.

‘Solicităm acum companiei Meta să restabilească accesul la WhatsApp pentru asistenții digitali concurenți, în timp ce noi investigăm dacă restricțiile încalcă sau nu normele UE în materie de concurență. Pe piețele care evoluează rapid, concurența se poate pierde cu mult timp înainte de adoptarea unei decizii finale. Acesta este motivul pentru care aceste măsuri provizorii vor rămâne în vigoare pe durata investigației, pentru a preveni un prejudiciu care ar fi aproape imposibil de reparat. Aceste măsuri provizorii vor proteja concurența pe piața în creștere a asistenților digitali, menținând un punct de intrare esențial pentru a ajunge la consumatorii din Europa – WhatsApp – și permițând întreprinderilor din domeniul IA să inoveze, să se extindă și să își atingă întregul potențial. Prin decizia de astăzi, menținem, de asemenea, posibilitatea pentru cetățenii din întreaga Europă de alege asistenții digitali pe care doresc să îi utilizeze cu WhatsApp, fără ca această decizie să fie luată pentru ei’, a afirmat Teresa Ribera, vicepreședintă executivă pentru o tranziție curată, justă și competitivă.