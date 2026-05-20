Bociu (ANSVSA): Piața suplimentelor alimentare nu poate fi un spațiu al experimentelor comerciale

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) atrage atenția consumatorilor asupra importanței utilizării responsabile a suplimentelor alimentare și asupra riscurilor majore la care se expun în cazul achiziționării de produse care nu respectă normele legale în vigoare.

‘Piața suplimentelor nu poate fi un spațiu al experimentelor comerciale. Când regulile de producție și avizare sunt încălcate, suplimentele alimentare nu mai sunt produse de suport, ci devin un pericol direct și iminent pentru sănătatea publică’, a declarat președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu.

În acest context, ANSVSA a intensificat controalele pe piața suplimentelor alimentare, importanța acestor controale fiind evidențiată de acțiunile recente din teren.

Potrivit unui comunicat al ANSVSA, transmis miercuri AGERPRES, în luna mai 2026, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), printr-o acțiune comună la care a participat și ANSVSA pentru verificarea siguranței alimentare, a destructurat o amplă rețea internațională de criminalitate organizată. Aceasta era specializată în producția, promovarea și vânzarea online a peste 400 de tipuri de suplimente alimentare contrafăcute, promovate în mod înșelător ca ‘tratamente-minune’ pentru boli grave.

Suplimentele alimentare (vitamine, minerale, aminoacizi, enzime sau produse pe bază de plante și produse ale stupului) sunt surse concentrate de nutrienți ori alte substanțe cu efect nutritiv sau fiziologic. Acestea se comercializează exclusiv în formă preambalată (tablete, capsule, lichide, ceaiuri) și sub formă de doze.

ANSVSA reamintește că suplimentele sunt încadrate în categoria produselor alimentare, intrând sub incidența legislației generale privind siguranța alimentelor.

‘Siguranța cetățenilor este garantată printr-un mecanism interinstituțional complex, unde acțiunile de control pe piață sunt delimitate din punct de vedere instituțional’, se precizează în comunicat.

Astfel, ANSVSA înregistrează, autorizează și controlează unitățile de producție, depozitare și comercializare (magazine, plafoane, standuri). Inspectorii sanitari-veterinari și pentru siguranța alimentelor asigură controlul efectiv al igienei, compoziției și trasabilității produselor ajunse la raft.

Ministerul Sănătății controlează suplimentele pe bază de vitamine și minerale, substanțe cu efect nutrițional sau fiziologic, altele decât vitamine și minerale și diverse amestecuri ale acestora, inclusiv cu plante, extracte și/sau produse ale stupului, conform Legii numărul 56 din 2021.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor sancționează etichetarea neconformă și produsele expirate din magazine.

Serviciul Național pentru Plante Medicinale, Aromatice și Produse ale Stupului (din cadrul IBA București – aflată în coordonarea directă a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) gestionează notificarea, monitorizarea producției și controlul specific pentru produsele din plante și apicole, eliberând și certificatele de liberă vânzare.

Principalele riscuri monitorizate de inspectorii ANSVSA în cadrul controalelor sunt: ingredientele neautorizate, respectiv utilizarea unor substanțe interzise sau a unor ingrediente care pot genera efecte adverse severe; contaminarea biologică, chimică sau fizică cauzată de neaplicarea normelor de igienă, utilizarea de materii prime neconforme sau condiții improprii de transport și depozitare; etichetarea înșelătoare, și anume lipsa avertismentelor obligatorii sau inducerea în eroare a cumpărătorului privind compoziția, natura și efectele reale ale produsului; lipsa trasabilității, respectiv absența documentelor care permit identificarea rapidă și retragerea de urgență de pe piață a loturilor cu probleme.

ANSVSA precizează că toți operatorii economici care produc, ambalează, depozitează sau comercializează suplimente alimentare au obligația legală de a funcționa doar în baza înregistrării conform Ordinului ANSVSA nr. 111/2008 (pentru fabricare, ambalare/încapsulare, depozite de produse de origine non-animală, magazine de tip plafar, standuri la expoziții/târguri) sau a autorizării conform Ordinului ANSVSA nr. 57/2010 (pentru unitățile care procesează ingrediente de origine animală).

Potrivit sursei citate, punerea pe piață a suplimentelor este permisă numai în urma notificării și obținerii avizului legal.

‘Este complet interzisă comercializarea produselor predozate, fără a fi ambalate’, avertizează ANSVSA.

Autoritatea menționează ca va continua verificarea modului de gestionare a riscurilor de către operatori și eliminarea produselor neconforme de pe piață, aplicând măsuri ferme împotriva celor care pun în pericol sănătatea publică.