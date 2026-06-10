Kelemen Hunor: Ar fi masochism politic să votez un guvern din care nu fac parte, după ce a fost dat jos guvernul din care am făcut parte

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marţi seară, că ar fi ”masochism politic” să voteze un guvern tehnic, din care formaţiunea pe care o conduce nu face parte, după ce a fost dat jos guvernul din care UDMR a făcut parte. În plus, el susţine că ”nu se pupă” să voteze acest guvern alături de cei care au iniţiat şi trecut moţiunea de cenzură.

”Deci, logic, nu se pupă! Ar fi masochism politic să votez un guvern din care nu fac parte, după ce a fost dat jos guvernul din care am făcut parte şi să votez guvernul cu cei care au dat jos guvernul”, a declarat, marţi seară, la TVR Info, Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a adăugat că ”nu se leagă”.

”Nu se poate explica de ce faci acest lucru, de ce votezi un guvern din care nu faci parte, după episodul moţiunea de cenzură”, a explicat Kelemen Hunor.

Anterior, Kelemen Hunor a ridicat mai multe chestiuni de natură politică în ceea ce priveşte eventuala susţinere pe care formaţiunea pe care o conduce ar acorda-o Guvernului propus de Eugen Tomac.

Kelemen a afirmat că formaţiunea maghiară nu are ”argumente suficiente” pentru a susţine un guvern din care nu face parte, aducând de asemenea în discuţie faptul că guvernul propus ca fiind tehnocrat ar urma să fie condus de un politician.

”Dacă tu vii cu un guvern tehnocrat, înseamnă că nu ai încredere în partidele politice, în niciun partid politic, în oameni politici”, a argumentat liderul maghiar.

De asemenea, el a declarat, la finalul discuţiilor pe care le-a avut cu premierul desemnat, Eugen Tomac, că nu va vota împotriva guvernului, dar nu promite că formaţiunea maghiară va susţine cabinetul propus de acesta.

”În acest moment, pot să promit un singur lucru: că nu votăm împotriva unui guvern, dar nu putem promite astăzi că vom vota pentru un guvern”, a spus Kelemen.

El a adăugat că va discuta din nou cu Tomac după ce acesta îi va prezenta programul de guvernare, liderul UDMR constatând că Eugen Tomac nu este ”extrem de ambiţios în ceea ce priveşte programul de guvernare” şi nu vrea ”lucruri extravagante sau noi”.

În plus, preşedintele UDMR este de părere că parlamentarii care vor vota Guvernul propus de premierul desemnat, Eugen Tomac, ar trebui să îşi asume, în scris, şi susţinerea pentru proiectele promovate de acesta în momentul în care va exercita puterea executivă, el atrăgând atenţia că un vot dat pentru guvern urmat de retragerea în opoziţie nu reprezintă o soluţie.

”Ai votat, ai întors spatele, ai intrat în opoziţie şi a doua zi, domnul Tomac umblă cu lumânarea prin Parlament şi caută voturile pentru fiecare proiect. Nu merge”, argumentează Kelemen, susţinând, de asemenea, că ”nu trebuie să exagerăm şi să spunem că: dom’le, se opreşte Pământul din rotire dacă nu avem pe 10 iunie sau pe 15 iunie un guvern votat”.