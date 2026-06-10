Fonduri în valoare de 265 de milioane de euro pentru investiții în energie regenerabilă în agricultură și industria alimentară

Cea de-a treia sesiune de depunere a proiectelor în cadrul Schemei de ajutor pentru sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile destinate autoconsumului în sectorul agricol și industria alimentară va avea loc în perioada 15 iunie – 14 august, fiind disponibil un buget total de 265 de milioane de euro, informează marți Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

Potrivit unui comunicat al instituției, din suma totală destinată acestei sesiuni, 145 de milioane de euro sunt alocate proiectelor cu capacități instalate de până la 1 MW inclusiv, iar 120 de milioane de euro proiectelor cu capacități instalate de peste 1 MW.

Finanțarea este acordată în proporție de 100% pentru investițiile în producerea energiei din surse solare, în limita a 650.000 euro/MW pentru capacitățile de până la 1 MW și de 550.000 euro/MW pentru capacitățile care depășesc 1 MW.

În cadrul Schemei de energie, solicitanții pot depune mai multe proiecte, dacă investițiile vizează locuri de producție diferite, dar cu încadrarea în limita sumei de 20 de milioane de euro per beneficiar.

‘Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) lansează o nouă oportunitate de finanțare destinată întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare care doresc să își reducă dependența de costurile energetice și să investească în soluții moderne de producere a energiei din surse regenerabile. (…) Ghidul solicitantului a fost publicat pe site-urile MADR și AFIR’, se arată în comunicat.

Prin această schemă sunt sprijinite investițiile în realizarea de noi capacități de producere a energiei electrice din surse solare, cu sau fără sisteme de stocare, contribuind astfel la creșterea competitivității exploatațiilor agricole și a unităților de procesare prin reducerea costurilor cu energia.

‘Sprijinirea fermierilor și procesatorilor prin măsuri care contribuie la stabilitatea și predictibilitatea activității lor reprezintă o prioritate a mandatului meu la Ministerul Agriculturii. Prin finanțarea 100% nerambursabilă a capacităților solare, oferim un sprijin concret pentru reducerea costurilor de producție și creșterea competitivității sectorului agroalimentar românesc. Îi încurajez pe toți cei interesați să valorifice această oportunitate de finanțare. Independența energetică și modernizarea agriculturii românești trebuie să continue, iar rolul nostru este să asigurăm accesul cât mai rapid și eficient la aceste resurse financiare’, a declarat viceprim-ministrul și ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, citat în comunicat.

Beneficiarii eligibili ai schemei sunt întreprinderile din sectorul agricol sau al industriei alimentare, legal constituite și înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului, precum și organizațiile sau federațiile din domeniul îmbunătățirilor funciare.

Cererile de finanțare se depun exclusiv online, prin intermediul portalului AFIR, subliniază MADR.

Schema este finanțată prin Fondul pentru Modernizare, gestionat de Ministerul Energiei, iar implementarea acesteia este asigurată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.