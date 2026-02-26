Arabia Saudită mărește producția și exporturile de petrol, ca plan de rezervă la un eventual atac american asupra Iranului

Arabia Saudită a început să își majoreze producția și exporturile de petrol, în conformitate cu un plan de rezervă care vizează scenariul în care un atac american asupra Iranului ar perturba livrările de petrol din Orientul Mijlociu, au declarat miercuri pentru Reuters două surse din apropierea acestui dosar.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că are în vedere un atac asupra Iranului pentru a-i presa pe oficialii iranieni să ajungă la un acord de limitare a programului nuclear al Teheranului. În ultimele săptămâni, Statele Unite au adunat o forță militară importantă în Orientul Mijlociu.

Sursele citate de Reuters au precizat că planul din acest an al autorităților de la Riad este similar cu cel din 2025. Anul trecut, Arabia Saudită și-a majorat exporturile de petrol în luna iunie, cu aproximativ 500.000 de barili pe zi, transportând mai mult țiței către depozitele din străinătate, exact în momentul în care Statele Unite au atacat facilitățile nucleare iraniene.

Arabia Saudită își mărește producția de petrol ca plan de rezervă pentru a crește exporturile, au declarat sursele. Dacă livrările de petrol nu vor suferi perturbări, Arabia Saudită va reveni asupra planului și ulterior va produce mai puțin petrol, pentru a se încadra în cotele convenite în cadrul OPEC+, a declarat una dintre surse.

Iranul, țară responsabilă pentru mai mult de 3% din producția mondială de petrol, s-a angajat să riposteze la orice atac, ceea ce ar putea pune în pericol alte livrări de petrol din Orientul Mijlociu.

Peste 20 de milioane de barili de țiței, condensat și combustibili trec zilnic prin Strâmtoarea Ormuz, inclusiv livrări din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Kuweit, precum și gaze din Qatar.

De mai multe decenii, Arabia Saudită, cel mai mare producător al OPEC, intervine pe piețele petroliere pentru a furniza mai mult petrol în timpul perturbărilor sau dimpotrivă și-a redus producția atunci când a simțit că piața era supraaprovizionată.