ARF: Două rame electrice regionale PESA sunt în curs de livrare către România

Două rame electrice regionale produse de polonezii de la PESA vor ajunge duminică seara în stația București Obor, acestea fiind parte a celui mai amplu contract de achiziție de material rulant din ultimii 20 de ani, derulat de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) cu finanțare europeană, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a instituției.

‘Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) anunță plecarea din Polonia spre România a încă două rame electrice regionale PESA seria 655-5 (RE-R ), care vor ajunge în stația București Obor, duminică seara. Aceste rame electrice fac parte din lotul celor 62 trenuri destinate traficului regional și suburban (inclusiv serviciul de întreținere), achiziționate de ARF, prin Fondul pentru Modernizare’, se arată în postare.

Potrivit sursei citate, de anul trecut, se află în țară primele trei unități RE-R, care au efectuat diverse operațiuni de testare și omologare, necesare în procesul de certificare a produsului și de punere în funcțiune a oricărui vehicul feroviar nou.

În acest sens, vineri, 16 ianuarie, Autoritatea de Siguranță Feroviară Română (ASFR) a emis omologarea oficială de tip pentru aceste rame PESA, din seria 655-5.

‘Președintele ARF, Claudiu Mureșan, este optimist cu privire la respectarea termenelor de livrare a trenurilor, de către furnizorul polonez, în cadrul celui mai mare contract de achiziție de material rulant, din ultimii 20 de ani, din România. De asemenea, președintele ARF este convins că intrarea în serviciul comercial de călători a acestor trenuri va aduce îmbunătățiri calitative importante în transportul feroviar regional, cu plus de valoare și soluții pentru mobilitatea cetățenilor care folosesc acest tip de transport.’, au notat reprezentanții ARF.

Conform sursei citate, aceste rame electrice regionale vor fi puse la dispoziția operatorilor de transport feroviar de călători, în conformitate cu prevederile Metodologiei de alocare a materialului rulant nou achiziționat.

Valoarea totală a proiectului este 2,77 miliarde lei (echivalent a 561,27 milioane euro), finanțarea fiind asigurată prin Fondul pentru Modernizare (fonduri europene nerambursabile), iar cofinanțarea de la bugetul de stat.

Reprezentanții ARF susțin că valoarea asigurată din Fondul pentru Modernizare este de 2,33 miliarde lei (470,25 milioane euro), iar valoarea asigurată de beneficiar este de 450,45 milioane lei (91,03 milioane euro), din care 438,19 milioane lei TVA.