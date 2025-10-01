ARMO: Comerțul electronic din România ar urma să ajungă în acest an la 3,5% din PIB și consolidează poziția în top 10 UE

Comerțul electronic din România este așteptat să atingă 3,5% din PIB în 2025, consolidându-și poziția în top 10 state membre UE ca E-GDP (ponderea PIB-ului unei țări generat de comerțul electronic), potrivit raportului ‘European E-Commerce 2025’, se arată într-un comunicat al Asociației Române a Magazinelor Online (ARMO), transmis marți AGERPRES.

România ocupă locul 9 la nivel european și locul 3 în Europa Centrală și de Est, după Polonia și Cehia, a precizat ARMO.

‘Suntem în top 10 și avem șansa să valorificăm acest potențial prin sprijinirea digitalizării IMM-urilor și prin asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru magazinele românești’, a declarat Cristi Movilă, președintele ARMO, citat în comunicat.

Potrivit raportului pe 2025, comerțul online din România generează un impact economic extins, stimulând dezvoltarea serviciilor de curierat și poștă, a software-ului, publicității digitale și chiar a producției locale de bunuri.

‘Comerțul online nu mai este doar conveniență pentru consumatori, ci un motor real de creștere economică și fiscală, care conectează România la Piața Unică europeană’, a adăugat Cristian Pelivan, director executiv al ARMO.

În raport sunt prezentate provocările și oportunitățile pentru 2025. Printre acestea, digitalizarea IMM-urilor, având în vedere că doar 12% dintre IMM-urile românești vând online, sub media europeană, și este nevoie de programe dedicate, și condiții echitabile de piață, în condițiile în care comerțul extracomunitar pune presiune asupra retailerilor români. ARMO susține reforma Codului Vamal al UE și aplicarea principiului level playing field – condiții de concurență echitabile.

O altă provocare o reprezintă tehnologiile emergente. AI este deja folosită pentru conținut, suport clienți și prognoză de stocuri, precum și logistica verde și sustenabilitate, unde sunt oportunități de dezvoltare a rețelelor de lockere, flote electrice și integrarea mecanismelor SGR în comerțul online.

La nivel european, principalele tendințe confirmate de studiu sunt: sprijinirea IMM-urilor în transformarea digitală, reguli echitabile pentru toți jucătorii, investiții în logistică verde și simplificarea administrativă (facturare electronică, raportări integrate).

Raportul ‘European E-Commerce 2025’ este realizat de Ecommerce Europe și EuroCommerce, pe baza contribuțiilor a peste 25 de asociații naționale de e-commerce, inclusiv ARMO.