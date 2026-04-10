Ascendia lansează asistentul pedagogic AI Livresq Companion, cu sprijinul Google

Activitatea zilnică a profesorilor din România va putea fi eficientizată cu ajutorul Livresq Companion, un asistent pedagogic bazat pe inteligență artificială (AI) dezvoltat cu sprijinul Google.

Asistentul pedagogic a fost lansat de compania Ascendia, potrivit unui comunicat remis joi Bursei de Valori București (BVB).

Noua componentă beneficiază de o adopție masivă încă de la lansare: în baza unui contract recent semnat cu un partener educațional, peste 10.000 de profesori din 800 de școli din România urmează să utilizeze asistentul în lunile următoare.

Livresq Companion oferă profesorilor un spațiu de lucru simplu și clar, din care pot porni solicitări concrete pentru planificarea lecțiilor, propuneri de activități, fișe de lucru, instrumente de evaluare sau adaptări ale conținutului în funcție de nivelul clasei. În locul unor pași fragmentați și al unui volum mare de muncă repetitivă, profesorii au la dispoziție un sprijin digital care răspunde rapid și structurat, conform programei școlare din România.

Instrumentul este disponibil online, doar pe bază de invitație, se arată în comunicat.

‘Prin Livresq Companion, oferim un instrument de sprijin sigur pentru profesori, care ține cont de programa școlară din România. Am construit această componentă pornind de la o nevoie acută din școală: combaterea birocrației și a supraîncărcării administrative. Ne propunem să transformăm orele pierdute pe sarcini repetitive în doar câteva minute de lucru eficient, pentru a reda profesorilor timpul necesar pentru ceea ce contează cu adevărat – actul educațional în sine și conexiunea cu elevii’, a declarat Alex Mălureanu, cofondator și CMO Ascendia, citat în comunicat.

Dezvoltarea sistemului a fost accelerată prin participarea Ascendia în cadrul Google for Startups Growth Academy: AI for GovTech, un program exclusivist care sprijină companiile ce construiesc produse bazate pe inteligență artificială pentru domenii cu impact public strategic.

‘Sprijinirea Ascendia prin programul nostru AI for GovTech evidențiază angajamentul Google de a susține inovația cu impact real, pusă în slujba binelui public. Livresq Companion este un exemplu clar al modului în care inteligența artificială poate sprijini cadrele didactice, reducând sarcinile administrative și permițându-le să se concentreze mai mult pe ceea ce contează cu adevărat: să își inspire elevii. Ne bucurăm să vedem această tehnologie ajungând la peste 10.000 de profesori din România, demonstrând că soluțiile digitale dezvoltate local pot genera schimbări instituționale profunde și un impact pozitiv de durată asupra sistemului național de educație’, a afirmat, la rândul său, directorul regional Google CEE, Elisabeta Moraru.

Noua componentă se integrează perfect și completează ecosistemul Livresq, susținând fluxul de lucru didactic. Profesorii își pot personaliza experiența prin completarea profilului didactic, astfel încât răspunsurile generate de AI să fie perfect adaptate disciplinei, claselor și stilului lor de predare, putând totodată să descopere și să integreze resurse din Biblioteca Digitală Livresq.

‘Mă bucur să văd lansarea Livresq Companion, o soluție care îmbină capabilitățile avansate de inteligență artificială ale Google cu expertiza pedagogică, pentru a ajuta peste 10.000 de profesori din România să transforme timpul consumat de sarcinile administrative în impact real în activitatea de la clasă’, spune Tim Eck, Insights Lead & Mentor în cadrul programului AI for GovTech.

Pentru a facilita implementarea la scară largă, un aspect esențial pentru proiectele de digitalizare de tip GovTech, soluția include instrumente dedicate conducerii școlilor. Ele pot gestiona eficient licențele, pot aloca accesul profesorilor și pot urmări statusul conturilor, transformând platforma într-o soluție extrem de ușoară de administrat la nivel instituțional.

Ascendia continuă extinderea ecosistemului Livresq cu instrumente care aduc tehnologia mai aproape de profesori, școli și copii, într-un mod practic, accesibil și relevant pentru activitatea de la clasă.

Ascendia dezvoltă soluții complete de educație digitală pentru sisteme de mari și foarte mari dimensiuni, de la cele pentru corporații la cele dedicate administrațiilor publice locale sau centrale.

Compania este membră a grupului de experți pentru conținut educațional digital (DEC) al Comisiei Europene și furnizor de servicii e-learning pentru Consiliul Europei. Abordarea sa este una bazată pe date și tehnologii moderne.

Ascendia integrează AI în platformele sale pentru a livra soluții care sprijină beneficiarii și aduc valoare comunităților, cu aplicabilitate în educație, securitate cibernetică, agricultură, energie, locuințe, transport, tehnologii spațiale, mediu, sănătate, producție și domeniul militar.

Compania este listată pe piața AeRO a BVB.

Ecosistemul educațional dezvoltat de Ascendia este folosit în prezent de peste 161.100 de creatori din aproape 7.300 de instituții și companii. Acesta permite echipelor de formatori din organizații de mari dimensiuni să producă rapid cursuri, lecții interactive și resurse educaționale deschise și apoi să le distribuie în standarde deschise (SCORM), integrabile cu LMS-urile existente.