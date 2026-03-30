ASFOR propune inițiativa ‘Motorina Forestieră’, pentru reducerea costurilor de exploatare și a prețului lemnului pentru populație

Asociația Forestierilor din România (ASFOR) solicită implementarea măsurii ‘Motorina Forestieră’, o inițiatică considerată vitală pentru reducerea costurilor de exploatare și, implicit, a prețului lemnului pentru populație, în condițiile în care peste trei milioane de gospodării din România depind de lemnul de foc pentru încălzire.

‘Nu putem ignora realitatea socială: peste 3 milioane de gospodării din România depind de lemnul de foc pentru încălzire. Sectorul forestier este scutul nostru împotriva sărăciei energetice. De aceea, ASFOR solicită ferm implementarea ‘Motorinei Forestiere’ – o măsură vitală pentru reducerea costurilor de exploatare și, implicit, a prețului lemnului pentru populație. Viziunea noastră este clară: pădurea trebuie recunoscută drept infrastructură critică. Avem o creștere anuală de aproximativ 58 milioane metri cubi, din care recoltăm oficial doar 19 – 20 milioane metri cubi. Avem resursa, avem expertiza și avem tehnologia necesară (prin digitalizarea adusă de SUMAL 2.0) pentru a deveni un hub strategic de bio-economie’, a punctat președintele asociației de profil, Ciprian Muscă, într-un comunicat de presă transmis, luni, AGERPRES.

Potrivit specialistului, pădurea se salvează prin intervenție responsabilă, dar și cu ajutorul unei finanțări corecte și a unor programe dedicate.

‘Trebuie să demontăm mitul conform căruia abandonul pădurii înseamnă salvarea ei. Contrar curentului non-intervenționist, datele științifice confirmă că managementul activ este motorul real al sechestrării carbonului. Abandonul sub pretextul protecției nu face decât să crească riscul de incendii și atacuri de dăunători, subminând reziliența climatică. Pădurea se salvează prin intervenție responsabilă. Mesajul ASFOR către autorități este unul de parteneriat, dar și de fermitate: viitorul pădurilor se construiește prin transparență, finanțare corectă și programe aplicate. Este timpul ca sectorul forestier să fie recunoscut drept pilonul central al suveranității statului român’, a spus Muscă.

ASFOR a participat, la finele săptămânii trecute, la cea de-a patra ediție a Conferinței Administratorilor și Proprietarilor de Păduri, eveniment organizat la Miercurea Ciuc, la care au fost prezenți peste 400 de colegi silvicultori, proprietari și administratori de păduri.

Un punct central al discuțiilor a fost succesul implementării DR 24 (Investiții în tehnologii forestiere). În același timp, reprezentanții forestierilor au susținut introducerea cât mai rapidă a unor măsuri, precum: Programul ‘Rabla pentru Sobe’ – o necesitate pentru eficiența energetică a gospodăriilor dependente de lemn; ‘1 Sat – 1 MW’ – independență energetică pentru comunitățile rurale prin biomasă locală; utilizarea a minimum 20% lemn în construcțiile publice – o măsură strategică pentru blocarea carbonului pe termen lung și stimularea industriei locale.