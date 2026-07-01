Asigurătorii au plătit peste 62,3 milioane de lei despăgubiri CASCO anul trecut, în urma furtunilor

Companiile de asigurări membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR) au achitat anul trecut despăgubiri de peste 62,3 milioane de lei în baza polițelor CASCO, pentru pagube produse de furtuni.

UNSAR subliniază, într-un comunicat remis miercuri AGERPRES, că evoluția în creștere a numărului de fenomene meteo severe din ultimii ani confirmă faptul că furtunile reprezintă un risc tot mai prezent pentru șoferi.

Grindina, căderea copacilor sau a altor obiecte antrenate de vânt, precum și inundațiile pot produce avarii costisitoare, iar polița CASCO oferă protecție financiară în astfel de situații. Companiile de asigurări Membre ale UNSAR au achitat anul trecut despăgubiri de peste 62,3 milioane lei în baza polițelor CASCO pentru pagube produse de furtuni, în urma soluționării a peste 5.600 dosare de daună, evidențiind impactul financiar semnificativ pe care fenomenele meteo extreme îl pot avea asupra proprietarilor de autovehicule și rolul esențial al unei polițe CASCO în protejarea acestora, se arată în comunicat.

‘Fenomenele meteo extreme nu mai sunt evenimente izolate, ci o realitate cu care ne confruntăm tot mai des. O singură furtună poate genera cheltuieli dificil de suportat din bugetul propriu. Practic, polița CASCO transformă un risc financiar major într-o situație gestionabilă, oferind protecția de care șoferii au nevoie exact atunci când apare un eveniment neprevăzut’, a declarat președintele & director general al UNSAR, Alexandru Ciuncan, citat în comunicat.

Asigurătorii atrag atenția că, în medie, 15 autovehicule și 15 locuințe au fost despăgubite zilnic anul trecut în urma furtunilor. În prezent, doar circa 10% dintre autovehiculele din România beneficiază de protecția oferită de o poliță CASCO.

‘În funcție de clauzele contractuale, o poliță CASCO poate oferi protecție pentru o gamă largă de riscuri – de la fenomene naturale, precum furtunile și grindina, până la accidente, vandalism sau furt. Recomandăm proprietarilor de autovehicule să analizeze beneficiile unei astfel de asigurări și să aleagă nivelul de protecție potrivit nevoilor lor’, a adăugat Alina Bărbulescu, coordonator Secțiuni Asigurări Generale, UNSAR.

UNSAR încurajează proprietarii de autovehicule să discute cu asigurătorul sau cu distribuitorul de asigurări pentru a înțelege acoperirile disponibile printr-o poliță CASCO și să aleagă o soluție adaptată valorii autovehiculului și modului în care acesta este utilizat.

‘În contextul intensificării fenomenelor meteo extreme, protecția financiară oferită de o asigurare facultativă poate face diferența dintre o cheltuială majoră suportată din resurse proprii și revenirea rapidă’, subliniază reprezentanții UNSAR.

Înființată în 1994, UNSAR – Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România – reprezintă 22 de companii de profil. Acestea dețin o pondere de peste 90% din piața locală de asigurări.

Asigurătorii din România plătesc despăgubiri de 7,5 milioane de euro în fiecare zi calendaristică.