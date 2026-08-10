BNR: Rata anuală a inflaţiei va cunoaşte o corecţie descendentă substanţială în trimestrul III 2026

Rata anuală a inflaţiei va cunoaşte o corecţie descendentă substanţială în trimestrul III 2026, aşa cum s-a anticipat anterior, pe fondul epuizării efectelor directe ale eliminării plafonului la preţul energiei electrice şi ale majorării cotelor de TVA şi a accizelor, anunţă Banca Naţională a României, în urma întrunirii Consiliului de administraţie. În luna iunie, rata anuală a inflaţiei s-a redus, aşa cum s-a anticipat, coborând la 10,42 la sută, de la 10,85 la sută în luna mai.

În şedinţa de astăzi, Consiliul de administraţie al BNR a analizat şi aprobat Raportul asupra inflaţiei, ediţia august 2026, document ce încorporează cele mai recente date şi informaţii disponibile.

„Potrivit prognozei din Raport, rata anuală a inflaţiei va cunoaşte o corecţie descendentă substanţială în trimestrul III 2026, aşa cum s-a anticipat anterior, pe fondul epuizării efectelor directe ale eliminării plafonului la preţul energiei electrice şi ale majorării cotelor de TVA şi a accizelor”, arată BNR. Totodată, după o evoluţie uşor fluctuantă în trimestrul IV 2026, ea este aşteptată să descrească gradual, reintrând la finele anului 2027 în interiorul intervalului ţintei, sub impactul efectelor de bază dezinflaţioniste asociate creşterilor recente de preţuri antrenate de şocul energetic, precum şi în condiţiile intensificării presiunilor dezinflaţioniste ale factorilor fundamentali, îndeosebi a celor din partea deficitului de cerere agregată. Va continua apoi să se adâncească în perspectivă apropiată, coborând la valori mai joase decât cele anticipate anterior – în contextul corecţiei bugetare, dar şi al crizei energetice globale -, şi se va restrânge treptat ulterior.

BNR arată că incertitudini şi riscuri notabile decurg din evoluţia viitoare a preţurilor energiei electrice şi alimentelor, pe fondul secetei severe din acest an, precum şi din traiectoria cotaţiei ţiţeiului, cu implicaţii asupra cotaţiilor altor materii prime şi asupra preţurilor internaţionale ale unor bunuri intermediare şi finale.

Incertitudini mari rămân asociate, inclusiv în actuala situaţie politică internă, măsurilor potenţial adoptate în viitor în scopul continuării consolidării bugetare dincolo de anul curent corespunzător Planului bugetar-structural pe termen mediu convenit cu CE şi procedurii de deficit excesiv.

Incertitudini şi riscuri semnificative la adresa perspectivei activităţii economice, implicit a evoluţiei pe termen mediu a inflaţiei, generează însă şi conflictul din Orientul Mijlociu şi criza energetică, prin efectele potenţial exercitate, pe mai multe căi, asupra puterii de cumpărare şi încrederii consumatorilor, precum şi asupra activităţii şi profiturilor firmelor, inclusiv prin afectarea dinamicii economiilor şi a inflaţiei la nivel european/mondial şi a percepţiei de risc faţă de regiune, cu impact asupra costurilor de finanţare.

Reducere în iunie

Rata anuală a inflaţiei s-a redus în iunie 2026, aşa cum s-a anticipat, coborând la 10,42 la sută, de la 10,85 la sută în luna mai. Descreşterea a fost determinată aproape integral de scăderile pronunţate înregistrate de preţurile LFO şi de preţul combustibililor – pe fondul ofertei mărite de legume şi fructe pe plan local şi al corecţiei descendente a cotaţiei petrolului -, ce au fost doar parţial contrabalansate ca influenţă de scumpirea gazelor naturale şi a energiei electrice.

Pe ansamblul trimestrului II 2026, rata anuală a inflaţiei a continuat să se mărească, de la 9,87 la sută în luna martie, date fiind creşterile semnificative de dinamică consemnate în acest interval pe segmentele energie, combustibili şi preţuri administrate, sub impactul unor efecte de bază şi al ascensiunii cotaţiei petrolului, precum şi ca efect al majorării considerabile a chiriilor pentru locuinţele de stat.

În acelaşi timp, rata anuală a inflaţiei CORE2 ajustat şi-a întrerupt trendul lent descendent pe care s-a înscris în debutul anului, mărindu-se la 8,3 la sută în iunie 2026, de la 8,2 la sută în martie, ca urmare a influenţelor venite din efecte indirecte ale scumpirii combustibililor şi din creşterea cursului de schimb leu/euro şi a dinamicii preţurilor unor importuri, inclusiv în condiţiile nivelului ridicat al aşteptărilor inflaţioniste pe termen scurt.

Rata anuală a inflaţiei calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC – indicator al inflaţiei pentru statele membre UE) s-a mărit în iunie 2026 la 9,2 la sută, de la 9,0 la sută în martie 2026.

Rata medie anuală a inflaţiei IPC a urcat la 9,8 la sută în iunie 2026, de la 8,5 la sută în martie 2026, iar rata medie anuală a inflaţiei calculată pe baza IAPC a crescut la 8,6 la sută în iunie 2026, de la 7,6 la sută în martie 2026, potrivit BNR.