Myspace pregăteşte o revenire şi vrea să profite de oboseala utilizatorilor faţă de reţelele sociale

Myspace, una dintre cele mai populare reţele sociale ale anilor 2000, ar putea fi relansată, proprietarii platformei mizând pe nostalgia utilizatorilor şi pe nemulţumirea tot mai mare faţă de reţelele sociale dominate de algoritmi, potrivit CNBC.

Fraţii Tim şi Chris Vanderhook, cofondatorii Viant Technology şi proprietarii Myspace, au declarat că intenţionează să relanseze platforma, fără să ofere însă un calendar concret. Cei doi au mai încercat să modernizeze Myspace în 2013, dar proiectul nu a reuşit să readucă reţeaua la succesul de odinioară.

Myspace a fost fondată în 2003 de Tom Anderson şi Chris DeWolfe şi a devenit la un moment dat cea mai populară reţea socială din lume. În 2008 avea aproximativ 115 milioane de vizitatori pe lună, înainte de a fi depăşită rapid de Facebook.

O eventuală revenire ar avea loc însă într-o piaţă radical diferită, dominată de Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube şi Reddit şi în care marile platforme se confruntă cu presiuni de reglementare şi cu o creştere a nemulţumirii utilizatorilor.

Analiştii consideră că tocmai această ”oboseală digitală” ar putea reprezenta o oportunitate pentru Myspace. Tot mai mulţi utilizatori caută comunităţi mai mici şi experienţe online mai personale, mai puţin dependente de algoritmi, tendinţă care a contribuit la dezvoltarea unor platforme precum Substack şi Discord.

În acelaşi timp, nostalgia pentru anii ’90 şi începutul anilor 2000 a devenit tot mai vizibilă, inclusiv în rândul tinerilor care încearcă să reducă timpul petrecut pe reţelele sociale şi manifestă un interes mai mare pentru tehnologii şi experienţe considerate „analogice”.

Succesul unei relansări este însă departe de a fi garantat. Myspace trebuie să găsească un echilibru între identitatea sa originală, caracterizată prin profiluri puternic personalizabile, şi experienţa simplă şi rapidă cu care utilizatorii TikTok şi Instagram sunt obişnuiţi în prezent.

O altă problemă este publicul vizat. Milenialii care au folosit Myspace în perioada sa de glorie sunt acum adulţi cu cariere şi familii şi ar putea fi dificil de convins să devină activi pe încă o platformă. Compania va trebui, prin urmare, să atragă şi utilizatori din generaţiile Z şi Alpha, dar şi să ţină cont de noile restricţii privind accesul minorilor la reţelele sociale.

Myspace va trebui totodată să convingă advertiserii să investească într-o platformă mult mai mică decât actualii lideri ai pieţei. Companiile tind să aloce bugete de publicitate unei noi reţele abia după ce aceasta demonstrează că poate atrage şi păstra un număr semnificativ de utilizatori.

Experienţa altor platforme arată cât de dificil este acest lucru. Noplace, o aplicaţie destinată generaţiei Z şi inspirată parţial de vechiul Myspace, a ajuns pe primul loc în clasamentul App Store în ziua lansării, dar a dispărut rapid dintre cele mai descărcate aplicaţii. Bluesky şi BeReal au cunoscut, de asemenea, perioade de creştere rapidă urmate de scăderi ale activităţii utilizatorilor.

Analiştii consideră că Myspace ar avea şanse mai mari dacă nu ar încerca să concureze direct cu marile platforme, ci s-ar poziţiona drept o alternativă la fluxurile controlate de algoritmi şi la mecanismele concepute pentru a maximiza timpul petrecut online.

În acest scenariu, obiectivul Myspace nu ar fi să redevină cea mai mare reţea socială din lume, ci să construiască o comunitate suficient de activă şi stabilă pentru a transforma nostalgia şi oboseala faţă de actualele platforme într-un model de afaceri profitabil.