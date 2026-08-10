Levi Strauss anunţă un atac cibernetic, pe fondul intensificării incidentelor informatice

Levi Strauss a anunţat că o terţă parte neautorizată a obţinut recent acces la sistemele companiei în urma unui atac de inginerie socială care a vizat trei angajaţi, potrivit Reuters.

Producătorul de îmbrăcăminte a precizat într-un document depus la autorităţile de reglementare că a luat măsuri pentru limitarea incidentului şi a declanşat o investigaţie. Constatările preliminare arată că atacatorii au reuşit să acceseze şi să extragă anumite informaţii ale companiei.

Atacul nu a perturbat activitatea Levi Strauss, iar compania nu se aşteaptă ca incidentul să aibă un impact semnificativ asupra operaţiunilor sau rezultatelor sale financiare.

Incidentul intervine în contextul unui val mai amplu de atacuri cibernetice şi ransomware asupra unor companii importante.

Date analizate de Reuters, provenite de la Google şi din servicii de informaţii privind activitatea pe internet, arată că hackeri care urmăresc obţinerea unor răscumpărări şi folosesc inclusiv apeluri telefonice pentru compromiterea victimelor au vizat în ultima lună zeci de instituţii financiare şi alte companii importante din SUA.

Potrivit datelor, infractorii cibernetici au creat în ultimele cinci săptămâni capcane digitale pentru peste 200 de companii, printre acestea numărându-se şi Levi Strauss.

Compania îşi majorase luna trecută estimările privind vânzările nete pentru întregul an, mizând pe menţinerea cererii pentru produsele sale premium din denim în rândul consumatorilor cu venituri ridicate.