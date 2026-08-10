Guvernul suplimentează bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2026 cu peste 5 milioane de lei, în contextul lucrărilor pentru creşterea nivelului apelor Dunării

Bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pe anul 2026 este suplimentat în şedinţa extraordinară de luni cu suma de 5,1 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2026. Sumele ar urma să fie alocate pentru derularea operaţiunilor care vizează gestionarea debitului apei de pe Dunăre, al cărui nivel scăzut afectează Unitatea 2 de la Cernavodă, aflată în pericol să fie închisă. Suma de 5,1 milioane de lei va fi folosită exclusiv pentru lucrări de dragaj.

Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii (MTI), alocarea a 5,1 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor urgente de dragaj pe fluviul Dunărea, în vederea asigurării debitului de apă necesar funcţionării în siguranţă a Centralei Nucleare de la Cernavodă, în contextul secetei hidrologice severe din această perioadă.

Specialiştii au apreciat necesară redistribuirea temporară a debitului de apă la bifurcaţia braţelor Bala şi braţul Dunărea Veche, pentru un nivel optim al fluviului Dunării.

„Suma de 5,1 milioane de lei, aprobată astăzi din Fondul de rezervă bugetară al Guvernului, va fi folosită exclusiv pentru lucrări de dragaj (adâncirea albiei fluviului) în două zone critice: Punctul critic Cochirleni (km fluvial 309-304) pentru care este alocată suma de 2,55 milioane lei pentru extragerea a aproximativ 50.000 de metri cubi de material, precum şi în Punctul critic Caragheorghe-Turcescu (km fluvial 345-342), care beneficiază de 2,55 milioane lei pentru dragarea a încă 50.000 de metri cubi.

Anterior, în şedinţa din 31 iulie 2026, fusese alocată suma de 7 milioane de lei pentru intervenţia de redistribuire a debitelor la bifurcaţia Bala-Dunărea Veche, prin amplasarea etapizată a unor barje metalice.

„Banii aprobaţi astăzi vin în completarea acestui efort, asigurând continuitatea intervenţiilor pe fluviu până la încetarea stării de alertă”, precizează Guvernul.

Fondurile alocate, luni, sunt necesare pentru continuarea intervenţiei temporare de urgenţă, contribuind la reducerea riscului de indisponibilizare a capacităţilor de producere a energiei electrice ale Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă, menţinerea continuităţii şi siguranţei alimentării cu energie electrică, gestionarea efectelor secetei hidrologice severe, precum şi realizarea intervenţiei în condiţii controlate, cu monitorizarea efectelor asupra regimului hidrologic, morfologic şi asupra componentelor de mediu.

„Intervenţia are caracter temporar, etapizat şi monitorizat, urmând a fi realizată cu respectarea legislaţiei aplicabile în domeniul gospodăririi apelor, protecţiei mediului şi securităţii nucleare. Prin aceste acţiuni, Guvernul, prin autorităţile implicate, se asigură că sunt implementate măsurile necesare pentru asigurarea producţiei de energie electrică la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă”, arată Guvernul.