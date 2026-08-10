INS: Numărul naşterilor a scăzut cu 7,5%, în iunie, faţă de iunie 2025, dar a crescut cu 12,9%, comparativ cu luna precedentă

În luna iunie 2026, numărul naşterilor a scăzut cu 7,5% faţă de luna iunie 2025, dar a crescut cu 12,9%, faţă de luna precedentă (mai 2026), informează, luni, Institutul Naţional de Statistică (INS).

În acelaşi timp, numărul deceselor înregistrate s-a mărit cu 1,6% faţă de luna iunie 2025 şi cu 1,1%, comparativ cu luna precedentă (mai 2026). Sporul natural a fost negativ atât în luna iunie 2026 (-7247 persoane), cât şi în luna iunie 2025 (-6004 persoane).

În iunie 2026 s-au înregistrat certificatele de naştere pentru 11792 copii, în creştere cu 1348 (+12,9%) faţă de luna mai 2026, în timp ce numărul certificatelor de deces înregistratee a fost de 19039 (10032 pentru persoane de sex masculin şi 9007 pentru persoane de sex feminin), mai mult cu 214 decese faţă de luna mai 2026, ceea ce reprezintă o creştere de 1,1% (+3,1% persoane de sex masculin şi -0,9% persoane de sex feminin).

INS arată că numărul de certificate de deces înregistrate pentru copiii cu vârsta de sub 1 an în luna iunie 2026 a fost de 39, în scădere cu 12 faţă de luna mai 2026. Sporul natural s-a menţinut negativ (-7247) în luna iunie 2026, numărul deceselor înregistrate fiind de 1,6 ori mai mare decât cel al născuţilor-vii.

În luna iunie 2026, 41,4% (7873 decese) din totalul numărului de decese s-a înregistrat la persoanele în vârstă de 80 ani şi peste, 28,3% (5384 decese) la persoanele de 70-79 ani şi 15,6%, reprezentând 2962 decese, la persoanele în vârstă de 60-69 ani, potrivit datelor INS.

Cele mai puţine decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 0-4 ani (50 decese), 5-19 ani (63 decese) şi 20-29 ani (71 decese).

În luna iunie 2026, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 8777 căsătorii, în timp ce numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi prin acordul soţilor (pe cale administrativă sau prin procedură notarială) a fost de 2374.

Faţă de luna iunie 2025, numărul certificatelor de naştere pentru născuţi-vii înregistrat în luna iunie 2026 a fost mai mic cu 950 (-7,5%).

De asemenea, numărul certificatelor de deces înregistrat în luna iunie 2026 a crescut cu 293 (+1,6%) faţă de luna iunie 2025, iar cel pentru copiii cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 21 mai mic în luna iunie 2026 decât aceeaşi lună din anul 2025. Sporul natural a fost negativ atât în luna iunie 2026 (-7247 persoane), cât şi în luna iunie 2025 (-6004 persoane).

Datele INS mai arată că, în iunie 2026, în mediul urban s-a înregistrat decesul a 9644 persoane (5010 persoane de sex masculin şi 4634 persoane de sex feminin), iar în mediul rural decesul a 9395 persoane (5022 persoane de sex masculin şi 4373 persoane de sex feminin). Raportat la aceeaşi lună din anul 2025, numărul deceselor înregistrate a crescut cu +4,7% în mediul urban (+7,5% în cazul persoanelor de sex masculin şi +1,9% în cazul persoanelor de sex feminin) şi s-a redus cu -1,5% în mediul rural (+0,1% în cazul persoanelor de sex masculin şi -3,3% în cazul persoanelor de sex feminin).