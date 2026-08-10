Meta deschide accesul la cel mai puternic model AI al său şi atacă strategia OpenAI şi Anthropic

Meta Platforms va pune la dispoziţia publicului parametrii celui mai performant model al său de inteligenţă artificială şi va lansa o nouă familie de modele open-source care pot funcţiona direct pe laptopuri, într-o încercare de a recupera terenul faţă de OpenAI şi Anthropic, potrivit CNBC.

Directorul general Mark Zuckerberg a anunţat că Meta va publica parametrii modelului Muse Spark 1.2, ceea ce va permite dezvoltatorilor să îl descarce şi să îl utilizeze. Parametrii reprezintă valorile rezultate în urma antrenării modelului şi determină modul în care acesta procesează informaţiile şi generează răspunsuri.

Meta va lansa şi Muse Glimmer, o nouă familie de modele open-source concepute să ruleze direct pe laptopuri. Strategia ar putea reduce dependenţa de centrele de date costisitoare, deoarece o parte dintre sarcinile AI ar putea fi procesate direct pe dispozitivele utilizatorilor.

Acţiunile Meta sunt în creştere luni cu peste 1%. Titlurile companiei au pierdut însă aproximativ 10% de la începutul anului, investitorii fiind preocupaţi de cheltuielile masive pentru inteligenţa artificială şi de capacitatea grupului de a concura cu liderii industriei.

Meta estimează cheltuieli de capital de până la 145 de miliarde de dolari în acest an, iar Zuckerberg încearcă să demonstreze că Meta Superintelligence Labs, divizia creată anul trecut, începe să producă rezultate.

Strategia open-source diferenţiază Meta de OpenAI şi Anthropic, care s-au concentrat în principal asupra modelelor închise. În schimb, companii chineze precum Alibaba, DeepSeek şi Moonshot au lansat agresiv modele cu parametri deschişi, unele dintre acestea devenind competitive cu tehnologiile dezvoltate de principalele laboratoare americane.

Într-un eseu publicat luni, Zuckerberg a prezentat strategia Meta şi ca pe o modalitate prin care Statele Unite pot contracara ascensiunea modelelor chinezeşti. El a cerut Washingtonului să reducă restricţiile care, în opinia sa, dezavantajează companiile americane în domenii precum utilizarea datelor pentru antrenarea modelelor şi „distilarea”, tehnică prin care rezultatele unui model avansat sunt folosite pentru antrenarea altuia.

Zuckerberg a avertizat că, dacă marile companii occidentale construiesc exclusiv ecosisteme AI închise, dezvoltatorii şi companiile ar putea ajunge să prefere modelele chinezeşti cu parametri deschişi.

Directorul Meta a criticat şi ideea concentrării celor mai avansate sisteme AI în mâinile unui număr restrâns de companii, într-o aluzie la strategia OpenAI şi Anthropic. Zuckerberg s-a distanţat şi de avertismentele privind efectele extrem de grave ale inteligenţei artificiale asupra locurilor de muncă şi societăţii, formulate în trecut de Sam Altman şi Dario Amodei.

Viziunea sa este ca inteligenţa artificială foarte avansată să fie distribuită cât mai larg, în loc să fie controlată de câteva organizaţii. Zuckerberg anticipează o lume în care fiecare persoană va putea avea un agent AI personal foarte performant, capabil să îi înţeleagă obiectivele, interesele şi priorităţile.