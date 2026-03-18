Audi raportează o creștere surprinzătoare cu 10% a profitului în 2025

Profitul înregistrat de producătorul auto german Audi a crescut cu 10% în 2025, ceea ce reprezintă o îmbunătățire surprinzătoare, în condițiile în care alți producători germani de automobile au avut dificultăți anul trecut, conform rezultatelor publicate marți de Audi, transmite DPA.

Profitul după impozitare s-a majorat la 4,6 miliarde euro, de la 4,18 miliarde euro înregistrate în 2024, a informat Audi într-un comunicat.

Cu toate acestea, pe lângă rezultatele solide din trimestrul patru, îmbunătățirea s-a datorat în mare parte unei plăți compensatorii, de ordinul sutelor de milioane de euro, efectuate de compania-mamă Volkswagen, a precizat directorul financiar, Jurgen Rittersberger.

Rezultatul financiar al Grupului Audi pentru 2025 a fost de 2,2 miliarde de euro, în timp ce profitul operațional a scăzut cu aproximativ 14%, până la 3,3 miliarde de euro.

‘Am încheiat un an dificil cu finanțe solide. Cheia acum este să profităm de toate oportunitățile operaționale și financiare pentru a face Audi mai eficient, competitiv și profitabil’, a declarat Rittersberger.

Noile tarife vamale din SUA au costat Audi 1,2 miliarde de euro anul trecut. Alte 400 de milioane de euro au fost cheltuite pentru măsuri legate de conformitatea cu emisiile de CO2 și pentru concedierile anunțate acum un an.

La fel ca majoritatea producătorilor auto germani, Audi, care include și mărcile Ducati, Bentley și Lamborghini, s-a confruntat și cu o concurență acerbă din partea Chinei, Rittersberger subliniind un război al prețurilor pe segmentul vehiculelor electrice și hibride.

Grație acestor rezultate, Audi se apropie din nou de rivalii săi germani, având în vedere că BMW a înregistrat anul trecut o ușoară scădere a profiturilor, până la 7,5 miliarde de euro, în timp ce câștigurile Mercedes au scăzut puternic, până la 5,3 miliarde de euro.