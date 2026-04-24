INS: Cifra de afaceri din comerțul cu autovehicule s-a diminuat cu 3,1% în primele două luni

Afacerile din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor au scăzut cu 3,1%, ca serie brută, în primele două luni ale acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, arată datele publicate, vineri, de Institutul Național de Statistică (INS).

Astfel, în intervalul 1 ianuarie – 28 februarie 2026, rezultatul negativ a fost determinat de activitățile din comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor (-10,7%), comerțul cu autovehicule (-4,2%), comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule (-1,4%) și întreținere și reparare a autovehiculelor (-0,4%).

În schimb, în aceeași perioadă de referință, ca serie ajustată, în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor a crescut cu 1,3%.

Raportat la luna februarie a anului anterior, în februarie 2026, cifra de afaceri din același segment de activitate s-a majorat cu 0,2%, ca serie brută, datorită activităților de întreținere și reparare a autovehiculelor (+1,5%) și comerțului cu autovehicule (+0,7%). Pe de altă parte, scăderi au înregistrat: comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor (-9,8%) și comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule (-0,9%).

Ca serie ajustată, volumul total afacerilor din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor a înregistrat un salt de 2,7%, de la un an la altul.

Potrivit sursei citate, în februarie 2026 vs ianuarie 2026, cifra de afaceri din comerțul cu autovehicule a crescut cu 14,9%, ca serie brută, respectiv cu 2,2%, ca serie ajustată.