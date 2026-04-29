Rata șomajului înregistrat la nivel național a scăzut la 3,25%, în martie

Rata șomajului înregistrat la nivel național a fost de 3,25% la sfârșitul lunii martie 2026, cu 0,09 puncte procentuale mai mică decât în luna anterioară și cu 0,07 puncte procentuale mai mică decât în luna martie 2025, a anunțat, marți, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Numărul total al șomerilor înregistrați a fost de 259.969 de persoane, dintre care 59.419 au fost șomeri indemnizați și 200.550 neindemnizați. Numărul șomerilor indemnizați a scăzut cu 2.884 de persoane, iar numărul șomerilor neindemnizați s-a redus cu 4.689 de persoane față de luna precedentă, precizează ANOFM.

Pe medii de rezidență, numărul șomerilor la finele lunii martie se prezintă astfel: 69.377 de șomeri provin din mediul urban și 190.592 de șomeri provin din mediul rural.

Numărul șomerilor femei la 31 martie 2026 era de 125.466 de persoane, în timp ce numărul șomerilor bărbați era de 134.503 de persoane.

Cei mai mulți șomeri aveau vârsta de peste 55 ani (64.496), urmați de cei cu vârsta între 40 – 49 de ani (63.389), iar la polul opus se aflau persoanele între 25 – 29 de ani (15.388).

‘Referitor la structura șomajului după nivelul de educație, șomerii fără studii și cei cu nivel de educație primar au o pondere însemnată în totalul șomerilor înregistrați în evidențele ANOFM (29,85%). Șomerii cu nivel de educație gimnazial reprezintă 34,54% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii universitare 4,69%’, se arată în comunicat.