Ministrul interimar al Transporturilor, despre amânarea creşterii preţului la călătoria cu metroul: Am cerut nişte date pentru a vedea raţionamentul din spatele acestei creşteri

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, a afirmat că a cerut date pentru a vedea care este raţionamentul din spatele creşterii preţului la călătoria cu metroul şi susţine că nu este cazul ca banii să fie luaţi tot de la oameni. El a precizat că va analiza informaţiile primite şi urmează să ia o decizie în acest sens. Pe site-ul ministerului a fost publicat un proiect de ordin care prevede amânarea cu 60 de zile a intrării în vigoare a ordinului prin care erau majorate tarifele, de la 1 mai.

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, a fost întrebat, marţi, dacă a luat decizia să amâne intrarea în vigoare a ordinului care prevede majorarea preţului la călătoria cu metroul.

”Nu este încă o decizie. Am ajuns aseară acolo, am cerut să mi se pună la dispoziţie nişte date, pentru a vedea care este raţionamentul din spatele acestei creşteri. Eu cred că e cazul să nu luăm tot de la oameni, ci cred că sunt foarte multe culoare la Metrorex unde pot fi reduse cheltuielile pentru a se compensa această diferenţă de preţ, care nu e una mare raportată la contractele Ministerului Transporturilor. Nu este această decizie luată. Urmează să primesc aceste date şi în funcţie de datele primite să iau această decizie”, a declarat Radu Miruţă.

Fostul ministru al Transporturilor Ciprian Şerban a emis un ordin de scumpire a călătoriei cu metroul care urma să intre în vigoare de la 1 mai. Astfel, preţul unei călătorii creşte de la 5 la 7 lei, iar cel al unui abonament lunar, de la 100, la 140 de lei.

Printr-un proiect de ordin pus în consultare publică pe site-ul Ministerului Transporturilor, se doreşte amânarea cu 60 de zile a intrării în vigoare a ordinului emis de Şerban.

”Acest lucru se justifică prin necesitatea evaluării de către Metrorex a efectelor modificării tarifare propuse în elasticitatea cererii, distribuţia modală a transportului pe raza Municipiului Bucureşti şi asupra obligaţiilor europene privind calitatea aerului, precum şi a efectelor socio-economice asupra populaţiei. Totodată, până la finalul celor 60 de zile, Societatea Metrorex S.A. va furniza un plan de reducere de cheltuieli care să identifice acţiuni concrete, jaloane clare şi efectele financiare de scădere a cheltuielilor pentru fiecare din acţiunile identificate, plan ce va avea un rezultat de cel puţin 10% reducere a bazei de cheltuieli şi se va derula pe nu mai mult de 6 luni”, se arată în proiectul de ordin.