Profitul BYD a scăzut cu 55% în primul trimestru, pe fondul declinului vânzărilor din China

BYD, cel mai mare producător mondial de vehicule electrice (EV), a raportat marți un declin de 55% al profitului în primul trimestru, pe fondul declinului vânzărilor interne, informează publicația South China Morning Post.

Grupul chinez a înregistrat un profit net de aproape 4,09 miliarde de yuani (590 milioane de dolari), în timp ce veniturile s-au situat la 150,2 miliarde de yuani, o scădere de 11,8% față de primul trimestru din 2025.

Rezultatele sunt în linie cu previziunile analiștilor, care se așteptau la un profit de 4,09 miliarde de yuani și venituri de 140 miliarde de yuani.

Sunt cele mai scăzute venituri trimestriale începând din perioada aprilie-iunie 2024, în timp ce profitul net este la cel mai redus începând din primul trimestru din 2023, pe fondul încetinirii pieței din China, cea mai mare piață auto din lume.

Majorarea vânzărilor externe a ajutat compania din Shenzhen să compenseze slăbiciunea de pe piața internă. În martie, BYD a exportat 120.083 vehicule, fiind a cincea lună consecutivă în care a livrat pentru 100.000 de unități.

Exporturile BYD în primul trimestru au fost responsabile pentru aproape 46% din livrările sale totale, față de un nivel de doar 23% în 2025.

De asemenea, BYD a anunțat că în primul trimestru vânzările totale EV au scăzut în ritm anual cu 30%, la aproximativ un milion de unități.

Luna trecută, într-o întâlnire cu analiștii, conducerea grupului chinez și-a exprimat încrederea că exporturile vor ajunge la 1,5 milioane de vehicule în 2026. În ianuarie, compania cu sediul la Shenzen stabilise o țintă de 1,3 milioane de unități.

Pe plan extern, vânzările BYD au depășit un milion de vehicule anul trecut.

Analiștii de la Citigroup estimează că vânzările BYD în China vor fi neprofitabile în primul trimestru din 2026, astfel încât compania va fi complet dependentă de exporturi pentru a face bani la divizia sa auto de bază.

Până acum, modelele BYD s-au dovedit a fi populare peste hotare, o veste bună în contextul presiunilor provocate de concurența intensă din China. Dar este un angajament costisitor, compania extinzându-și capacitățile de producție în țări ca Brazilia, Ungaria și Asia de Sud-Est, în încercarea de a depăși barierele comerciale.

Anul acesta, subvențiile guvernamentale menite să încurajeze șoferii chinezi să treacă la vehicule electrice au fost diminuate anul acesta, punând presiune pe producătorii auto.

Dar analiștii cred că războiul din Iran și șocul energetic global vor determina din ce în ce mai mulți oameni să treacă la vehicule electrice, iar firme ca BYD vor beneficia de pe urma majorări vânzărilor pe plan intern și extern.