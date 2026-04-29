CNAB: Zece stații de apă potabilă au fost montate în cele două aeroporturi din București

Un număr de zece stații de apă potabilă au fost amplasate în incinta Aeroportului Internațional ‘Henri Coandă’ București și Aeroportului Internațional București Băneasa – ‘Aurel Vlaicu’, informează Compania Națională Aeroporturi București (CNAB), într-un comunicat de presă transmis, marți, AGERPRES.

‘Am reușit cu celeritate să realizăm toate intervențiile tehnice necesare, astfel încât, din februarie, apa de la robinet din Aeroportul Henri Coandă este potabilă și microbiologic pură, iar începând din luna aprilie, sunt funcționale stațiile de apă de la care pasagerii își pot încărca sticlele. Trebuie să venim mereu în întâmpinarea nevoilor și solicitărilor pasagerilor. Aceasta este una dintre prioritățile mele și consider că Aeroportul Henri Coandă trebuie să se schimbe radical și să atingă standardele internaționale de confort și funcționalitate’, a declarat, în comunicat, directorul general al CNAB, Bogdan Mîndrescu.

Potrivit sursei citate, alimentarea cu apă potabilă a aeroportului se realizează prin foraje proprii de mare adâncime și este distribuită pasagerilor în terminale printr-o rețea de conducte de aproximativ 23 de km.

Stațiile de apă sunt disponibile atât în zonele publice, cât și în zonele cu acces restricționat ale terminalelor, inclusiv la porțile de îmbarcare din zona ‘Plecări’ sau la ‘Sosiri’. Astfel, pasagerii aeroportului au la dispoziție atât apă potabilă gratuită, cât și dispozitive de încărcare cu apă a sticlelor.

Din cele zece stații de apă potabilă, una a fost montată în Aeroportul Internațional Băneasa – ‘Aurel Vlaicu’.

Reprezentanții CNAB precizează că numărul stațiilor se va suplimenta în zonele cele mai frecventate de pasageri, cu grad mare de utilizare, acestea fiind dotate cu contoare care monitorizează numărul sticlelor umplute, astfel că analiza va identifica rapid zonele în care trebuie suplimentat numărul aparatelor.