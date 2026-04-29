Analiza privind restructurarea companiilor și posibila listare la bursă a fost pusă pe masa Guvernului

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat marți că a realizat o analiză privind restructurarea companiilor și eventuala listare la bursă, iar documentul a fost transmis Guvernului României pentru a fi discutat cu partidele politice.

‘A existat o propunere, o analiză la nivelul cabinetului. Obligația mea ca și coordonator de reformă a fost să fac o analiză privind restructurarea companiilor și eventuala listare la bursă. Am prezentat posibilități de listare. Ce companii s-ar preta la o primă listare și apar diferențe față de AMEPIP (Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice n.r.), pentru că noi ne-am uitat și la CEC – o companie care nu face parte din portofoliul AMEPIP – ne-am uitat și la alte companii care ar putea să facă o listare suplimentară deja existentă. Nu au existat discuții cu nimeni și, în mod transparent, am pus pe masa guvernului ca să se creeze acest dialog cu partidele politice, cu coaliția. Repet, la data de 18 martie am trimis pe e-mail domnului Neacșu și către toți ceilalți vicepremieri această listă exploratorie, în care le ceream să se întoarcă după discuții cu partidul, cu feedback, dacă unele companii trebuie scoase, dacă trebuie să adăugăm altele. Și au participat la discuții miniștrii sau secretarii de stat de la toate partidele, în cadrul comitetului, la întâlnirile cu Bursa de Valori, în cadrul Guvernului atunci când am discutat, în ședința de guvern, lista exploratorie. Faptul că această muncă transparentă și dusă cu ajutorul multor oameni neplătiți în guvern, pentru că aparatul unui vicepremier fără portofoliu este extrem de mic, este folosit acum într-un mod atât de nefericit pentru a face rău țării, este chiar trist’, a declarat Oana Gheorghiu, într-o conferință organizată de AMEPIP la Palatul Victoria.

Ea a explicat că vânzarea accelerată are avantaje și dezavantaje, fiind un instrument utilizat și de alte țări.

‘O listare accelerată înseamnă că îmi aleg eu momentul când vând un pachet de acțiuni și momentul acela este atunci când e un preț sus, când bursa este sus și cu un discount pe care pot să mi-l calculez și să consider că îmi este avantajos versus o listare cu pregătire, care înseamnă costuri de prelistare, costuri de studii de fezabilitate, costuri de atrage investitor, toate acele costuri pe care o listare clasică le include și care uneori pot să fie suficient de mari și mai presupune un risc, nu știu ce se întâmplă la data la care eu am anunțat listarea. Poate piața se duce în jos. Sunt avantaje și dezavantaje și să știți că n-a inventat nici Guvernul Bolojan și nici Cabinetul vicepremierului aceste instrumente sănătoase, care fac bine țărilor din jurul nostru, dar care, iată, ne întorc pe noi în anii ’90, pentru că acolo au rămas politicienii noștri. În anii ’90, în timp ce lumea în jurul nostru evoluează, în timp ce economiile din jurul nostru cresc, noi ne batem joc de țara asta și ne batem joc de oameni. Îi ținem în beznă și le spunem că ne vindem țara, când de fapt nu vrem decât să facem companii transparente și care să producă bani pentru cetățenii acestei țări’, a mai afirmat vicepremierul Oana Gheorghiu.