Corina Martin (FPIOR): Estimăm în jur de 45.000 de turiști pe litoralul românesc în acest weekend

Patronatele din turism estimează pentru acest weekend aproximativ 40-45.000 de turiști pe litoralul românesc, în scădere cu circa 50% față de anii trecuți, în contextul unui an sever pentru industria turismului din România, afectată de creșterea TVA și a taxelor, concomitent cu scăderea la jumătate a valorii tichetelor de vacanță.

‘Avem în față un sezon de mare provocare pe litoralul românesc, într-un an extrem de dificil pentru turism, vacanțe și călătorii, la nivel global. Vorbim de un an sever pentru industria turismului din România – afectată de creșterea TVA și a taxelor, concomitent cu scăderea la jumătate a valorii tichetelor de vacanță. Un an de scădere clară, în toate destinațiile de vacanță din România, unde pierderea masivă a numărului de turiști care beneficiau de tichete de vacanță a afectat sever numărul de cazări și de turiști. Pe litoralul românesc toate aceste efecte se percep și mai grav, întrucât sezonul litoral s-a redus la puțin peste 2 luni, durată în care este extrem de dificil să vorbim de rentabilitate sau de profit. Ca atare, începem sezonul cu un weekend pentru care estimăm o scădere cu 50% a numărului de turiști, situație cu care nu ne-am mai confruntat de foarte mulți ani. Estimăm în jur de 40-45.000 de turiști pentru acest weekend’, a declarat Corina Martin, președinte Patronatul Resto Constanța și secretar general Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR).

Potrivit sursei citate, cauzele acestei scăderi sunt: scăderea puterii de cumpărare în România, cheltuielile cu vacanțe și călătorii fiind între primele la care turiștii renunță; reducerea la 50% a valorii tichetelor de vacanță – ceea ce a redus cu 50% numărul de turiști în România; pierderea celui mai mare festival de muzică electronică cu care de obicei deschideam sezonul – Sunwaves, care reunea anual cel puțin 15.000 de turiști; organizatorii acestui festival au renunțat la România și au ales Bulgaria; prognoza meteo neprietenoasă pentru acest weekend, ceea ce afectează planurile și intențiile de vacanță ale multor turiști.

Corina Martin a precizat că și în 2026 cele mai căutate stațiuni sunt Mamaia și Vama Veche, urmate de Mamaia Nord și de Eforie.

‘Pentru Eforie, hotelurile care au piscine interioare și centre acvatice au un grad foarte bun de ocupare, pe segmentul de turism balnear și de SPA. În toate aceste stațiuni sunt anunțate festivaluri de muzică și dans, festivaluri gastronomice, parade de mașini și maratoane, petreceri în cluburi cu DJ și artiști renumiți. Ne bucurăm și de dialog și colaborare cu IPJ Constanța, având în vedere solicitarea chestorului-șef Cornel Moțotolea de a centraliza și a le transmite lista evenimentelor ce vor avea loc, împreună cu numărul estimat de participanți, pentru fiecare zi și pentru fiecare eveniment, astfel încât IPJ să organizeze eficient dispozitivele și efectivele de poliție, care să asigure climatul de confort și siguranță pentru turiști’, a transmis președintele Patronatului Resto Constanța, citat într-un comunicat.

În aceste ultime zile înainte de startul sezonului, agențiile de turism și hotelierii lansează și oferte de last minute.

Patronatele de pe litoralul românesc, împreună cu organizatorii principalelor evenimente ce vor avea loc pe litoral în acest weekend, au susținut marți o conferință de presă în care au anunțat lista evenimentelor ce vor avea loc în stațiunile cele mai solicitate pentru perioada 1-3 mai 2026.