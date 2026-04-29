Scumpirea călătoriei cu metroul ar putea fi amânată

Creșterea la 7 lei a prețului unei călătorii cu metroul s-ar putea amâna cu două luni, potrivit unui ordin al ministrului interimar al Transporturilor, Radu Miruță, care motivează decizia prin necesitatea evaluării efectelor socio-economice asupra populației.

‘Prin prezentul Ordin al viceprim-ministrului, ministrului transporturilor și infrastructurii interimar se dorește prorogarea cu 60 de zile a Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 408/2026 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.026/2021 privind aprobarea tarifelor de călătorie cu metroul, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 328 din 24 aprilie 2026. Acest lucru se justifică prin necesitatea evaluării de către Metrorex a efectelor modificării tarifare propuse în elasticitatea cererii, distribuția modală a transportului pe raza municipiului București și asupra obligațiilor europene privind calitatea aerului, precum și a efectelor socio-economice asupra populației’, se arată în proiectul publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Potrivit acestui proiect, până la finalul celor 60 de zile, societatea Metrorex trebuie să furnizeze un plan de reducere de cheltuieli care să identifice acțiuni concrete, jaloane clare și efectele financiare de scădere a cheltuielilor pentru fiecare din acțiunile identificate, plan ce va avea un rezultat de cel puțin 10% reducere a bazei de cheltuieli și se va derula pe nu mai mult de 6 luni.

‘La nivelul propus de 7 lei pe călătorie, metroul riscă să devină comparabil cu costul serviciilor de ridesharing pe distanțe scurte (1-3 stații) și cu tariful Societății de Transport București pe trasee paralele cu abonament integrat. Se apropie, astfel, de pragul la care substituția devine rațional economică pentru unele segmente de utilizatori. Se solicită realizarea de către Societatea Metrorex SA a unei analize de prag tarifar bazată pe datele proprii de validare (distribuția efectivă pe tipuri de titluri și frecvență de utilizare), inclusiv un scenariu de sensibilitate a cererii la abonamentele lunare – titlul cu cea mai mare pondere în venituri (22,5%)’, se precizează în document.

Totodată, autoritățile solicită realizarea unui studiu de impact asupra repartiției modale și obligațiilor europene privind calitatea aerului, susținând că Regulamentul (UE) 2024/1679 privind rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T revizuită), în vigoare de la 19 iulie 2025, impune statelor membre cu noduri urbane TEN-T – categorie din care face parte și municipiul București – să adopte și să implementeze Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD).

‘Obiectivele PMUD București-Ilfov 2016-2030 includ creșterea ponderii transportului public în repartiția modală. În acest sens, Metrorex va realiza un studiu de impact al creșterii de 40% a tarifelor asupra ratei de adopție a transportului în comun la nivelul municipiului București’, subliniază sursa citată.

În plus, proiectul amintește că România se află sub presiune în dosarul calității aerului în București. La 11 decembrie 2025, Comisia Europeană a decis o nouă sesizare a CJUE (IP/25/2955) pentru deficiențe în monitorizarea calității aerului, iar o potențială redirecționare a călătorilor de la metrou spre autoturisme personale și/sau servicii de ridesharing va agrava indicatorii de emisii.

Tariful per călătorie practicat de Societatea Metrorex a crescut de la 3 lei (august 2021) la 5 lei (ianuarie 2025) și este propus să crească la 7 lei pe parcursul anului 2026 – o creștere totală de +180%.

‘Societatea Metrorex SA va realiza un studiu de impact al acestor creșteri în contextul puterii reale de cumpărare a populației, luând în calcul atât evoluția salariului mediu, cât și nivelul inflației pe întreaga perioadă. Astfel, Metrorex va identifica obiectiv gradul de suportabilitate a creșterii tarifare propuse și efectele socio-economice la nivelul populației’, se mai arată în documentul citat.